Как сочетать черный после 50: правила стильного образа

О чем вы узнаете:
- Как носить черный цвет после 50 лет
- С чем лучше всего сочетать черный цвет
Черный цвет — это вечная классика, символ элегантности и сдержанности, который есть в гардеробе каждой женщины. Однако после 50 лет он может стать коварным: вместо того чтобы визуально стройнить, черный способен подчеркнуть усталость, придать лицу бледность и добавить лишних лет.
Чтобы любимый цвет работал на ваш стиль, а не против него, стоит знать несколько простых правил сочетания фактур, аксессуаров и правильных акцентов у лица. Главред поможет подобрать удачные варианты.
Стилист Надежда Ки делится секретами, как "укротить" черный после 50 лет и выглядеть современно, уверенно и элегантно, не отказываясь от темных вещей.
Почему черный после 50 стоит носить осторожно
Черный создает слишком сильный контраст с кожей, из-за чего морщины и следы усталости могут стать более заметными. Если неправильно собрать образ, можно визуально добавить себе до 10 лет. Однако это не повод отказываться от любимых темных вещей — главное правильно их подать.
Светлые цвета у лица
Главное правило — не допускать доминирования черного непосредственно у лица. Чтобы кожа не выглядела бледной, стоит использовать "прослойку": светлые воротнички блузок, яркие шарфы или платки, массивные украшения — цепочки или бусы. Именно такие детали разбивают монотонность и освежают тон кожи.
Крой и текстура вместо объема
Существует мнение, что черный делает фигуру стройнее, однако часто он только подчеркивает недостатки. Чтобы образ не выглядел скучным, сочетайте разные фактуры: например, трикотажную водолазку с юбкой-плиссе или жакет с меховыми элементами с классическими брюками. Лучше всего выбирать классические фасоны и идеальную посадку по размеру.
Видео о том, с чем лучше носить черную одежду после 50, можно посмотреть здесь:
Что носить, чтобы выглядеть моложе
Деним
Сочетание черного с джинсовой тканью любого синего оттенка мгновенно делает образ более современным.
Черно-белая классика
Белая рубашка или светлые брюки под черный пиджак — беспроигрышный вариант, придающий свежести.
Принты и декор
Вещи с узорами или декоративными элементами (бисер, заклепки) смягчают строгость черного цвета.
Чем лучше разбавить черный цвет
Черный прекрасно сочетается с насыщенными аксессуарами: яркими сумками, перчатками, поясами. Также стоит комбинировать его с антрацитовым или темно-синим — это смягчает образ и делает его менее "траурным".
О персоне: Надежда Ки
Надежда Ки — украинская стилистка и блогер, специализирующаяся на темах моды и самосовершенствования для женщин.
Ее контент сосредоточен на концепции "Сам себе стилист", где она дает практические советы по формированию гардероба, учитывая возрастные особенности (в частности 40+ и 50+). Автор пропагандирует идею, что выглядеть современно и элегантно можно в любом возрасте, правильно подбирая фасоны, цветовые акценты и фактуры тканей.
