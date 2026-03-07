Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

Центр Млечного Пути считается одной из самых динамичных областей галактики.

Источником всплесков в галактике может быть особая форма тёмной материи

Исследователи предложили новое объяснение загадочных энергетических сигналов, которые астрономы уже много лет фиксируют в центре нашей галактики. Долгое время природа этих всплесков оставалась неизвестной.

Согласно новой гипотезе, их источником может быть особая форма тёмной материи, которую учёные называют "возбуждённой", пишет Daily Mail.

Напрямую обнаружить тёмную материю невозможно, поскольку она практически не взаимодействует с обычным веществом и не излучает свет. Однако её присутствие можно предположить по косвенным эффектам.

Центр Млечного Пути считается одной из самых динамичных областей галактики. Там находятся плотные газовые облака, из которых формируются звёзды, а в самом центре располагается сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A* — её масса примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца. Несмотря на активные наблюдения с помощью мощных телескопов, многие процессы в этой области до сих пор остаются не до конца понятными.

Учёные предполагают, что частицы тёмной материи иногда могут сталкиваться и переходить в состояние с более высокой энергией. Когда они возвращаются к обычному состоянию, высвобождается энергия и образуются пары частиц — электрон и позитрон. Именно позитроны могут создавать сигналы, которые фиксируют космические телескопы.

По расчётам исследователей, такие процессы способны вызывать всплески гамма-излучения с характерной линией энергии 511 кэВ — один из самых загадочных сигналов, исходящих из центра галактики. Кроме того, та же модель может объяснить и другое высокоэнергетическое излучение, зафиксированное в этой области, включая гамма-лучи примерно на уровне 2 МэВ.

Если эта гипотеза подтвердится, она сможет связать сразу несколько ранее необъяснимых наблюдений и помочь учёным лучше понять процессы, происходящие в центре Млечного Пути, а также природу самой тёмной материи.

Ученые о необычной находке в глубинах космоса

В Солнечную систему вошёл межзвёздный объект — комета 3I/ATLAS, которая привлекла внимание астрономов необычными свойствами. Она стала лишь вторым известным телом, прилетевшим из-за пределов нашей планетной системы.

Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше, чем предполагалось ранее. Несмотря на это, комета проявляет чрезвычайно высокую активность: она выбрасывает колоссальные объёмы углекислого газа — около 940 триллионов молекул в секунду, из-за чего считается одним из самых "активных" подобных объектов, известных учёным.

