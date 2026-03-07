Укр
Таинственная тёмная материя может управлять галактикой: сенсационное исследование

Алексей Тесля
7 марта 2026, 03:03
Центр Млечного Пути считается одной из самых динамичных областей галактики.
космос, планеты, земля
Ученые сделали открытие в космосе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  Центр Млечного Пути считается одной из самых динамичных областей галактики
  Источником всплесков в галактике может быть особая форма тёмной материи

Исследователи предложили новое объяснение загадочных энергетических сигналов, которые астрономы уже много лет фиксируют в центре нашей галактики. Долгое время природа этих всплесков оставалась неизвестной.

Согласно новой гипотезе, их источником может быть особая форма тёмной материи, которую учёные называют "возбуждённой", пишет Daily Mail.
Напрямую обнаружить тёмную материю невозможно, поскольку она практически не взаимодействует с обычным веществом и не излучает свет. Однако её присутствие можно предположить по косвенным эффектам.

видео дня

Центр Млечного Пути считается одной из самых динамичных областей галактики. Там находятся плотные газовые облака, из которых формируются звёзды, а в самом центре располагается сверхмассивная чёрная дыра Стрелец A* — её масса примерно в четыре миллиона раз превышает массу Солнца. Несмотря на активные наблюдения с помощью мощных телескопов, многие процессы в этой области до сих пор остаются не до конца понятными.

Учёные предполагают, что частицы тёмной материи иногда могут сталкиваться и переходить в состояние с более высокой энергией. Когда они возвращаются к обычному состоянию, высвобождается энергия и образуются пары частиц — электрон и позитрон. Именно позитроны могут создавать сигналы, которые фиксируют космические телескопы.

По расчётам исследователей, такие процессы способны вызывать всплески гамма-излучения с характерной линией энергии 511 кэВ — один из самых загадочных сигналов, исходящих из центра галактики. Кроме того, та же модель может объяснить и другое высокоэнергетическое излучение, зафиксированное в этой области, включая гамма-лучи примерно на уровне 2 МэВ.

Если эта гипотеза подтвердится, она сможет связать сразу несколько ранее необъяснимых наблюдений и помочь учёным лучше понять процессы, происходящие в центре Млечного Пути, а также природу самой тёмной материи.

Ученые о необычной находке в глубинах космоса

В Солнечную систему вошёл межзвёздный объект — комета 3I/ATLAS, которая привлекла внимание астрономов необычными свойствами. Она стала лишь вторым известным телом, прилетевшим из-за пределов нашей планетной системы.

Новые наблюдения показали, что её размеры значительно меньше, чем предполагалось ранее. Несмотря на это, комета проявляет чрезвычайно высокую активность: она выбрасывает колоссальные объёмы углекислого газа — около 940 триллионов молекул в секунду, из-за чего считается одним из самых "активных" подобных объектов, известных учёным.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

