Страну накрывает мощная магнитная буря: известна дата пика шторма

Активность Солнца на этот раз не будет длительной.

Прогноз магнитных бурь в Украине / Фото: сгенерировано ИИ (chatgpt)

Вы узнаете:

На каком уровне будет солнечная активность сегодня

Когда люди могут почувствовать ухудшение самочувствия из-за магнитной бури

Скорость солнечного ветра повысилась и новая магнитная буря уже приближается к Земле. Завтра, 7 марта, украинцы могут почувствовать влияние корональной дыры. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

По ее данным, сегодня обстановка останется спокойной, а в субботу ожидается магнитная буря уровня G-1. Однако геомагнитная активность продлится недолго. Ученые прогнозируют, что скорость солнечного ветра начнет постепенно снижаться 8 марта.

Прогноз магнитных бурь 6-8 марта / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня 4,7, что соответствует желтому уровню, то есть средним магнитным колебаниям. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, высокий. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню В9.

Магнитная буря 7 марта / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба — исследовательское учреждение, которое частично финансируется государством и имеет целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и ее континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Среди распространенных симптомов также:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, нужно соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

