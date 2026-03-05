Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

Сумма трансфера Яцика оценивается примерно в три миллиона евро или долларов.

Костюк заявляет, что хавбек нужен команде / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yatsyk5, скриншот

Динамо согласовало трансфер полузащитника Александра Яцика в Металлист 1925

Сумма сделки, по данным источников, около 3 млн евро/долларов

Переход пока блокирует главный тренер Динамо Игорь Костюк

Металлист 1925 согласовал с Динамо условия трансфера полузащитника Александра Яцика. По информации известного журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса в эфире YouTube-канала "BurBuzz", стороны уже договорились о переходе 23-летнего хавбека.

"Динамо", в принципе, уже договорилось с "Металлистом 1925" о его продаже. Насколько я узнавал, цена даже немаленькая по меркам "Динамо" фигурирует — около трех млн евро/долларов", — сообщил Бурбас. видео дня

Знакомства и личные связи Яцика

Журналист также отметил, что Яцика хорошо знает главный тренер харьковчан Младен Бартулович по совместной работе в Заре, а с президентом клуба Александр поддерживает дружеские отношения.

"С Яциком хорошо знаком президент Металлиста 1925 Богдан Бойко. Он занимался в структуре еще Динамо. Он там в детской школе занимался. У них разница, кажется, года три где-то плюс-минус, но где-то они в этой структуре познакомились. Сейчас они поддерживают какие-то взаимоотношения", — добавил Бурбас.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Трансфер блокирует главный тренер Динамо

Однако трансфер пока блокирует главный тренер Динамо Игорь Костюк, который не хочет отпускать игрока.

"Есть одно условие, почему Динамо не отпускает сейчас Яцика. Это Игорь Костюк, который говорит: "Он мне нужен"", — подчеркнул журналист.

