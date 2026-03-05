Укр
Рекордный трансфер игрока Динамо на паузе: инсайдер раскрыл причину

Руслан Иваненко
5 марта 2026, 21:13
Сумма трансфера Яцика оценивается примерно в три миллиона евро или долларов.
Динамо, Костюк
Костюк заявляет, что хавбек нужен команде / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/yatsyk5, скриншот

Кратко:

  • Динамо согласовало трансфер полузащитника Александра Яцика в Металлист 1925
  • Сумма сделки, по данным источников, около 3 млн евро/долларов
  • Переход пока блокирует главный тренер Динамо Игорь Костюк

Металлист 1925 согласовал с Динамо условия трансфера полузащитника Александра Яцика. По информации известного журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса в эфире YouTube-канала "BurBuzz", стороны уже договорились о переходе 23-летнего хавбека.

"Динамо", в принципе, уже договорилось с "Металлистом 1925" о его продаже. Насколько я узнавал, цена даже немаленькая по меркам "Динамо" фигурирует — около трех млн евро/долларов", — сообщил Бурбас.

видео дня

Знакомства и личные связи Яцика

Журналист также отметил, что Яцика хорошо знает главный тренер харьковчан Младен Бартулович по совместной работе в Заре, а с президентом клуба Александр поддерживает дружеские отношения.

"С Яциком хорошо знаком президент Металлиста 1925 Богдан Бойко. Он занимался в структуре еще Динамо. Он там в детской школе занимался. У них разница, кажется, года три где-то плюс-минус, но где-то они в этой структуре познакомились. Сейчас они поддерживают какие-то взаимоотношения", — добавил Бурбас.

Динамо Киев / Инфографика: Главред

Трансфер блокирует главный тренер Динамо

Однако трансфер пока блокирует главный тренер Динамо Игорь Костюк, который не хочет отпускать игрока.

"Есть одно условие, почему Динамо не отпускает сейчас Яцика. Это Игорь Костюк, который говорит: "Он мне нужен"", — подчеркнул журналист.

Как ранее писал Главред, трансфер Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" стал рекордным для украинского футбола. Однако через три года после сделки "горняки" могут столкнуться с серьезными юридическими проблемами.

Кроме того, из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта.

Напомним, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал убедительную победу команды в 18-м туре УПЛ над "Эпицентром" Эпицентр со счетом 4:0, а также объяснил кадровые решения тренерского штаба в отношении опытных футболистов.

Динамо Киев – самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002 года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

