Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолго

Алексей Тесля
5 марта 2026, 21:57
Главная причина появления мух — жидкость, которая скапливается на дне мусорного бака.
Как убрать запах из мусорного ведра
Как убрать запах из мусорного ведра / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Мусорные ведра и баки могут быстро становиться источником неприятного запаха
  • Чтобы уменьшить эту проблему, можно использовать простой способ
  • Бумага хорошо впитывает влагу, помогает сохранять контейнер сухим

С наступлением тепла мусорные ведра и баки могут быстро становиться источником неприятного запаха и начинают привлекать насекомых.

Когда температура повышается, пищевые остатки начинают активнее разлагаться, а это создаёт идеальные условия для появления мух, пишет Express.

видео дня

Главная причина появления мух — жидкость, которая скапливается на дне бака. Она образуется из-за остатков еды и может вытекать из пакетов, создавая влажную среду и сильный запах.

Чтобы уменьшить эту проблему, можно использовать простой способ — положить на дно несколько листов газеты. Бумага хорошо впитывает влагу, помогает сохранять контейнер сухим и тем самым делает его менее привлекательным для вредителей и бактерий. Газету можно просто постелить на дно или смять и положить внутрь, периодически заменяя её на новую.

Есть и другие меры, которые помогают поддерживать чистоту. Например, перед тем как выбросить упаковку из-под продуктов, её желательно ополоснуть, а мусор складывать в два пакета, чтобы предотвратить протекание. Полезно также выпускать лишний воздух из пакета перед завязыванием — это замедляет процесс разложения и уменьшает запахи.

Время от времени контейнер стоит тщательно мыть с использованием дезинфицирующих средств или раствора отбеливателя, а затем хорошо просушивать. Кроме того, желательно держать мусорный бак в тени и всегда закрывать крышку — так он дольше останется чистым и не будет привлекать насекомых в тёплое время года.

Как избавиться от насекомых: простой способ

Эксперты предупреждают: чрезмерно влажная почва часто становится благоприятной средой для появления мелких насекомых. Чтобы снизить риск их размножения в цветочных горшках, важно правильно ухаживать за растениями.

Прежде всего, не стоит слишком часто поливать цветы — почва должна успевать подсыхать между поливами. Также важно следить, чтобы в поддоне не застаивалась вода.

Дополнительно можно поставить рядом с растениями жёлтые липкие ловушки. Они помогают отлавливать взрослых насекомых и тем самым ограничивают их дальнейшее распространение.

Смотрите видео - спасение от насекомых:

Украинские разработчики создали инновационный гаджет, который защищает от насекомых. Этот прибор имитирует человеческое дыхание и тепло, привлекая самок комаров, которые затем попадают в специальную ловушку.

Эксперты рассказали, где можно найти такие устройства и как эффективно они борются с комарами.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мусор Муха лайфхак
