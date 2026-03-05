Один неожиданный предмет сохранит мусорное ведро чистым и сухим надолго

Вы узнаете:
С наступлением тепла мусорные ведра и баки могут быстро становиться источником неприятного запаха и начинают привлекать насекомых.
Когда температура повышается, пищевые остатки начинают активнее разлагаться, а это создаёт идеальные условия для появления мух, пишет Express.
Главная причина появления мух — жидкость, которая скапливается на дне бака. Она образуется из-за остатков еды и может вытекать из пакетов, создавая влажную среду и сильный запах.
Чтобы уменьшить эту проблему, можно использовать простой способ — положить на дно несколько листов газеты. Бумага хорошо впитывает влагу, помогает сохранять контейнер сухим и тем самым делает его менее привлекательным для вредителей и бактерий. Газету можно просто постелить на дно или смять и положить внутрь, периодически заменяя её на новую.
Есть и другие меры, которые помогают поддерживать чистоту. Например, перед тем как выбросить упаковку из-под продуктов, её желательно ополоснуть, а мусор складывать в два пакета, чтобы предотвратить протекание. Полезно также выпускать лишний воздух из пакета перед завязыванием — это замедляет процесс разложения и уменьшает запахи.
Время от времени контейнер стоит тщательно мыть с использованием дезинфицирующих средств или раствора отбеливателя, а затем хорошо просушивать. Кроме того, желательно держать мусорный бак в тени и всегда закрывать крышку — так он дольше останется чистым и не будет привлекать насекомых в тёплое время года.
Как избавиться от насекомых: простой способ
Эксперты предупреждают: чрезмерно влажная почва часто становится благоприятной средой для появления мелких насекомых. Чтобы снизить риск их размножения в цветочных горшках, важно правильно ухаживать за растениями.
Прежде всего, не стоит слишком часто поливать цветы — почва должна успевать подсыхать между поливами. Также важно следить, чтобы в поддоне не застаивалась вода.
Дополнительно можно поставить рядом с растениями жёлтые липкие ловушки. Они помогают отлавливать взрослых насекомых и тем самым ограничивают их дальнейшее распространение.
Смотрите видео - спасение от насекомых:
Украинские разработчики создали инновационный гаджет, который защищает от насекомых. Этот прибор имитирует человеческое дыхание и тепло, привлекая самок комаров, которые затем попадают в специальную ловушку.
Эксперты рассказали, где можно найти такие устройства и как эффективно они борются с комарами.
Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
