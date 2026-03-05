Укр
Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

Алексей Тесля
5 марта 2026, 16:32
Когда женщина окликнула собаку, та сразу узнала её, подбежала и буквально прыгнула в объятия.
Женщина стала героиней вирусного ролика благодаря своему поступку — она вновь спасла собаку, которую уже во второй раз оставили одну в сельской местности.

В феврале пользовательница TikTok с ником @takarebear опубликовала видео, в котором рассказала, что снова наткнулась на ту же собаку, брошенную за пределами города и подобная ситуация произошла не впервые, пишет Newsweek.

На кадрах видно, как женщина зовёт животное, и собака мчится к ней по пустой просёлочной дороге. В подписи к ролику она пояснила, что питомца дважды оставляли одного вдали от дома, но теперь он больше туда не вернётся.

Когда женщина окликнула собаку, та сразу узнала её, подбежала и буквально прыгнула в объятия. Автор видео подчеркнула, что отныне животному не придётся сталкиваться с жестоким обращением или быть снова оставленным на произвол судьбы.

По её словам, собака пережила тяжёлый опыт. Ранее женщина уже находила её и передавала в приют, откуда питомца забрала бывшая владелица. Однако вскоре животное вновь оказалось брошенным — на этот раз более чем в 10 милях от дома.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

История тронула пользователей: ролик собрал около миллиона просмотров и почти 200 тысяч отметок "нравится". В комментариях люди благодарили женщину за заботу, отмечали, что собака бежала к ней так, словно всегда считала её своей хозяйкой, а некоторые делились похожими историями спасения животных.

Позже автор показала, как собака обживается в новом доме: на ней уже был ошейник, а сама она спокойно лежала на мягкой подушке. Женщина написала, что питомец чувствует себя хорошо, привыкает к новому месту и получает подарки от неравнодушных подписчиков — лежанку, лакомства, игрушки и корм.

Выбирая место для отдыха собаки, специалисты советуют обращать внимание на комфорт, тепло и поддержку суставов, а также на удобство ухода и соответствие размера лежанки габаритам животного. Такие рекомендации даёт Американский кинологический клуб.

Screenshot
/ Скриншот

Особенность покоряет с первого взгляда: история карликовой таксы

Когда Эрин Рид взяла к себе щенка карликовой таксы по кличке Пампкин, она сразу обратила внимание на одну деталь — одно ушко у малыша всё время было чуть приподнято. Сначала хозяйка решила, что это просто забавная щенячья особенность. Но вскоре поднялось и второе ухо, и внешний вид Пампкин стал ещё более необычным.

Со временем у собаки сформировалась редкая форма ушей, напоминающая аккуратные "розочки", что придало ей особенно очаровательный и немного проказливый вид.

Волонтёры при этом напоминают: даже если момент знакомства с новым питомцем трогательный, важно дать собаке время освоиться, привыкнуть к обстановке и спокойно адаптироваться в новом доме.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

