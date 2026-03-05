Хозяин предал во второй раз, но пес нашел нечто невероятное: история потрясает

Когда женщина окликнула собаку, та сразу узнала её, подбежала и буквально прыгнула в объятия.

Женщина стала героиней вирусного ролика благодаря своему поступку — она вновь спасла собаку, которую уже во второй раз оставили одну в сельской местности.

В феврале пользовательница TikTok с ником @takarebear опубликовала видео, в котором рассказала, что снова наткнулась на ту же собаку, брошенную за пределами города и подобная ситуация произошла не впервые, пишет Newsweek.

На кадрах видно, как женщина зовёт животное, и собака мчится к ней по пустой просёлочной дороге. В подписи к ролику она пояснила, что питомца дважды оставляли одного вдали от дома, но теперь он больше туда не вернётся.

Когда женщина окликнула собаку, та сразу узнала её, подбежала и буквально прыгнула в объятия. Автор видео подчеркнула, что отныне животному не придётся сталкиваться с жестоким обращением или быть снова оставленным на произвол судьбы.

По её словам, собака пережила тяжёлый опыт. Ранее женщина уже находила её и передавала в приют, откуда питомца забрала бывшая владелица. Однако вскоре животное вновь оказалось брошенным — на этот раз более чем в 10 милях от дома.

История тронула пользователей: ролик собрал около миллиона просмотров и почти 200 тысяч отметок "нравится". В комментариях люди благодарили женщину за заботу, отмечали, что собака бежала к ней так, словно всегда считала её своей хозяйкой, а некоторые делились похожими историями спасения животных.

Позже автор показала, как собака обживается в новом доме: на ней уже был ошейник, а сама она спокойно лежала на мягкой подушке. Женщина написала, что питомец чувствует себя хорошо, привыкает к новому месту и получает подарки от неравнодушных подписчиков — лежанку, лакомства, игрушки и корм.

Выбирая место для отдыха собаки, специалисты советуют обращать внимание на комфорт, тепло и поддержку суставов, а также на удобство ухода и соответствие размера лежанки габаритам животного. Такие рекомендации даёт Американский кинологический клуб.

Особенность покоряет с первого взгляда: история карликовой таксы

Когда Эрин Рид взяла к себе щенка карликовой таксы по кличке Пампкин, она сразу обратила внимание на одну деталь — одно ушко у малыша всё время было чуть приподнято. Сначала хозяйка решила, что это просто забавная щенячья особенность. Но вскоре поднялось и второе ухо, и внешний вид Пампкин стал ещё более необычным.

Со временем у собаки сформировалась редкая форма ушей, напоминающая аккуратные "розочки", что придало ей особенно очаровательный и немного проказливый вид.

Волонтёры при этом напоминают: даже если момент знакомства с новым питомцем трогательный, важно дать собаке время освоиться, привыкнуть к обстановке и спокойно адаптироваться в новом доме.

Ранее сообщалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

Напомним, Главред писал о том, почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяев. Облизывание - это лишь один из многочисленных способов, которыми собаки выражают свои чувства и общаются с хозяевами.

