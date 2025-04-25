10 вещей, которые должен знать каждый перед тем, как заводить котов или собак

Владельцы кошек и собак рассказали о неожиданностях после заведения любимца.

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10 вещей, которые должен знать каждый потенциальный владелец котов и собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

С какими трудностями сталкивались владельцы собак и котов

Какие есть преимущества от жизни с животными

Перед тем как завести домашнего любимца, многие представляют себе лишь трогательные моменты: пушистое мурлыканье кошки или счастливый хвост собаки, машущей на пороге. Однако реальность жизни с четвероногими друзьями может оказаться значительно сложнее и непредсказуемее. Новое исследование среди владельцев животных показало: большинство из них столкнулись с рядом неожиданностей, о которых хотели бы знать еще до того, как взяли любимца домой.

Главред узнал, что владельцы котов и собак хотели бы знать до того, как завели питомца. Несмотря на то, что более половины опрошенных признались, что четвероногие друзья положительно повлияли на их физическое и психическое здоровье, многие вещи стали для них полной неожиданностью.

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Согласно исследованию, которое привели в Daily Express именно владельцы собак чаще вынуждены менять свой стиль жизни, чем владельцы кошек. Речь идет, в частности, о корректировке ежедневного распорядка из-за прогулок, или же изменение планов на отпуск.

Семь из десяти владельцев собак описали первые месяцы жизни с любимцем как "курс выживания в собачьем хаосе". Опрос, проведенный среди 2 тысяч владельцев животных, показал: некоторые жалеют, что не были готовы к необходимости всегда иметь при себе пакеты для уборки за собакой. Многих также удивило "выборочное послушание" четвероногих и количество шерсти, которую приходится убирать дома.

Среди других изменений в быту - прогулки в любую погоду, мгновенная потеря любимого места на диване и ранние подъемы, которые трудно назвать человеческими.

Да и владельцы кошек не остались без сюрпризов: 29% из них обнаружили, что ни одно количество царапок не спасет мебель от царапин. А 20% сообщили, что их любимцы, кажется, получают настоящее удовольствие от того, чтобы сбрасывать вещи с полок - просто чтобы посмотреть, как те падают.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Исследование, проведенное клубом здоровья домашних животных Pet Health Club, также выявило, что 27% владельцев котов заметили: их любимцы чаще выбирают простую картонную коробку, чем самую роскошную кровать для животных.

"У каждого животного - свои особенности. Часто именно эти мелкие странности со временем становятся тем, что мы больше всего любим в питомцах. Но в начале к ним надо привыкнуть. Или вы опытный хозяин, или только собираетесь впервые завести кота или собаку - новому придется учиться каждый день", - отметила ветеринарка Холли МакКинли из Pet Health Club.

Особенно сложным этот процесс был для тех, кто завел животное во время пандемии. Тогда многие наладили четкий ритм жизни с любимцем, но после снятия карантина 18% признались: адаптация к новому графику оказалась непростой - не только для них, но и для животного.

Несмотря на все трудности, большинство владельцев животных уверены - оно того стоит. Самые большие преимущества жизни с любимцем - это безусловная любовь и поддержка (29%), радость наблюдать, как животное растет и развивается, а также чувство выполненного долга за заботу и дом (20%).

"Уход за питомцем - это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Каждый день приносит новые открытия, и нормально чувствовать себя немного растерянными поначалу", - добавила Холли.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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