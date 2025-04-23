Не просто гигиена: ветеринар рассказал, почему коты постоянно вылизывают шерсть

Оказывается, что коты вылизывают свою шерсть от двух до пяти часов в день.

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Зачем коты вылизывают шерсть после еды / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему коты вылизывают себя

Сколько времени в день коты тратят на вылизывание

Иногда может показаться, что коты большую часть времени либо спят, либо тщательно вылизывают свою шерсть. Однако это абсолютное нормальное поведение. На самом деле вылизывание шерсти свидетельствует не только о гигиене или опрятности. Зачем коты на самом деле это делают - в материале Главред ниже.

Ветеринар онлайн-ресурса PetMD рассказывает, что коты вылизывают свою шерсть от двух до пяти часов в день. А котята начинают ухаживать за собой уже в возрасте 4 недель.

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Уход за собой является важной частью кошачьего поведения, и животные вылизывают себя по нескольким разным причинам. Например, вылизывание помогает котам ухаживать за шерстью, удаляя грязь, лишние волоски и мелких паразитов. Их шершавый язык идеально подходит для этой задачи.

Кошки также вылизывают лапы и вытирают ими уши и морду после еды, что очищает шерсть и равномерно распределяет по лицу жир из специальных сальных желез, расположенных на макушке и подбородке.

Кроме того, вылизывание помогает регулировать температуру тела.

Еще коты могут вылизывать свою шерсть для того, чтобы улучшить кровообращение, особенно в лапах.

Если ваш домашний любимец вылизывает исключительно один участок, то на это следует обратить внимание. Ведь такое поведение может свидетельствовать о раздражении кожи.

Коты также могут чаще вылизывать те участки тела, которые вызывают у них дискомфорт, например, болезненные суставы у котов с артритом или нижняя часть живота у котов с инфекциями мочевыводящих путей или камнями в мочевом пузыре.

Вылизывание шерсти еще помогает избавиться от стресса, который возникает в результате переезда, строительства или появления новых членов семьи.

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