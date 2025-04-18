Обижаются ли коты на своих хозяев: ветеринары дали неожиданный ответ

По словам экспертов, коты руководствуются фактами, а не предположениями.

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Ветеринары объяснили, как правильно понимать кошку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Коты не чувствуют обиды как люди из-за отсутствия моральных понятий

Их поведение после стрессовых событий - это реакция на раздражители, а не эмоциональная память

Избегание или агрессия кота вызваны стрессом или тревогой от конкретных факторов

Кошки часто удивляют своим поведением: то они демонстративно игнорируют хозяина после посещения ветеринара, то кажутся недовольными, когда вы возвращаетесь из поездки. Это заставляет задуматься: действительно ли коты способны обижаться, как люди? На этот вопрос ответили ветеринарные специалисты в статье для PetMD, пишет Главред.

Джои Лусварди, специалист по кошачьему поведению и основатель консалтинговой компании в сфере психического здоровья, объясняет: обида - это сложная и глубокая эмоциональная реакция, связанная с ощущением несправедливости. Она включает ряд негативных эмоций, таких как гнев, боль, ревность, и часто является защитной реакцией у людей. Однако коты не воспринимают события через моральную призму - понятия "правильно" или "неправильно" им не свойственны.

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Лусварди утверждает, что кошки не способны чувствовать обиду так, как это делают люди. Их поведение обусловлено не эмоциональной памятью, а реакцией на конкретные раздражители. С этим соглашается и ветеринар Мэгги Плейсер, которая подчеркивает, что коты руководствуются не предположениями, а конкретными фактами.

Например, ваш любимец может избегать вас или вести себя агрессивно не из-за злости, а из-за стресса или тревоги. Такая реакция может быть вызвана:

Чрезмерным физическим контактом

Частым вылизыванием

Громкими звуками или резкими запахами

Появлением новых людей или животных

Поездками, переездами или визитами к ветеринару

Игровой активностью или действием кошачьей мяты

Вместо того, чтобы "извиняться" перед животным, эксперты советуют создать для него безопасную среду, где он сможет восстановить чувство покоя. Это могут быть тихие уголки, закрытые лежанки, картонные коробки или отдельные помещения, где кот будет чувствовать себя защищенным.

А вот собачки испытывают эмоциональную боль - вот, почему нельзя отказывать собакам в вылизывании.

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