Почему нельзя отказывать собакам в вылизывании: что произойдет, если им запретить

Ключевое:
- Почему ваш пес расстраивается, когда вы не даете ему вас лизнуть
- Как узнать, что ваша собака чувствует себя отторгнутой
Если у вас есть собака, вы точно знаете, что она любит вас лизать. Одни питомцы ограничиваются только рукой, а другие стремятся добраться до лица. Дискуссии о том, стоит ли позволять собакам это делать, продолжаются годами: кто-то считает это нормальным, а другие называют недостойным с точки зрения гигиены, бактерий и просто не очень приятных ощущений, сообщает Главред со ссылкой на издание Express.co.uk.
Однако ветеринары утверждают, что собаки испытывают эмоциональную боль, когда им отказывают в таких поцелуях, и это может изменить ваш взгляд на ситуацию.
По данным ветеринара Марты Видаль-Абарки, собаки могут расстраиваться, если хозяева игнорируют их попытки установить контакт.
"Если собака не чувствует любви и защиты, она может поджимать хвост, опускать уши или пытаться казаться меньше", - объясняют эксперты.
Недостаточное внимание может привести к стрессу, депрессии и даже изменениям в поведении, вот основные сигналы:
- Частый лай
- Деструктивное поведение (грызение, порча вещей)
- Скулеж, плач, вой
- Настойчивое касание лапами
- Изменения в поведении (неожиданная агрессия или страх)
- "Ошибки" с туалетом, даже после приучения
Хотя эмоции хвостатых отличаются от человеческих, научно подтверждено, что собаки способны испытывать радость, страх, возбуждение, а также разочарование и обиду, поэтому надо с трепетом и ценностью относиться к любым их проявлениям.
Также ветеринар указал на уникальную способность любимцев, как они умеют лечить людей.
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