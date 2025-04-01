Почему нельзя отказывать собакам в вылизывании: что произойдет, если им запретить

Вы больше никогда не захотите отказать своей собаке в проявлении любви, когда узнаете, что они при этом чувствуют.

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Что чувствуют собаки, когда вы их отталкиваете / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Почему ваш пес расстраивается, когда вы не даете ему вас лизнуть

Как узнать, что ваша собака чувствует себя отторгнутой

Если у вас есть собака, вы точно знаете, что она любит вас лизать. Одни питомцы ограничиваются только рукой, а другие стремятся добраться до лица. Дискуссии о том, стоит ли позволять собакам это делать, продолжаются годами: кто-то считает это нормальным, а другие называют недостойным с точки зрения гигиены, бактерий и просто не очень приятных ощущений, сообщает Главред со ссылкой на издание Express.co.uk.

Однако ветеринары утверждают, что собаки испытывают эмоциональную боль, когда им отказывают в таких поцелуях, и это может изменить ваш взгляд на ситуацию.

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По данным ветеринара Марты Видаль-Абарки, собаки могут расстраиваться, если хозяева игнорируют их попытки установить контакт.

"Если собака не чувствует любви и защиты, она может поджимать хвост, опускать уши или пытаться казаться меньше", - объясняют эксперты.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Недостаточное внимание может привести к стрессу, депрессии и даже изменениям в поведении, вот основные сигналы:

Частый лай

Деструктивное поведение (грызение, порча вещей)

Скулеж, плач, вой

Настойчивое касание лапами

Изменения в поведении (неожиданная агрессия или страх)

"Ошибки" с туалетом, даже после приучения

Хотя эмоции хвостатых отличаются от человеческих, научно подтверждено, что собаки способны испытывать радость, страх, возбуждение, а также разочарование и обиду, поэтому надо с трепетом и ценностью относиться к любым их проявлениям.

Также ветеринар указал на уникальную способность любимцев, как они умеют лечить людей.

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