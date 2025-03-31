Женщина купила жуткую шкатулку в секонд-хенде: чем ее напугала находка

Американка была удивлена, как этот предмет вообще оказался в магазине.

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Шкатулка с барахолки, хранившая неожиданный секрет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм ourthriftyabode

О чем история:

Американка приобрела в секонд-хенде шкатулку, пытаясь открыть ее.

На шкатулке оказалась этикетка компании по кремации домашних животных и имя "Дикси".

Американка наткнулась на необычную шкатулку в секонд-хенде и решила приобрести ее. Однако, когда она захотела открыть ее, то такая попытка закончилась неожиданным открытием, которое заставило женщину остановиться. Об этом она рассказала в своем Instagram-блоге, как подтверждение истории, вложив видео, пишет Главред.

По ее словам, во время прогулки по секонд-хенду она увидела интересную шкатулку, которая привлекла ее внимание. Женщина приобрела находку и пыталась ее открыть, переворачивая в разные стороны в поисках механизма.

видео дня

Однако вдруг она заметила на поверхности этикетку с названием компании, которая занимается кремацией домашних животных.

К счастью, женщина вовремя поняла, что держит в руках урну для праха, и прекратила попытки ее открывать.

На чудо-шкатулке было напечатано имя "Дикси" - предположительно, именно так звали питомца, память о котором решили увековечить.

Она призналась, что была невероятно шокирована тем, как этот предмет вообще оказался в секонд-хенде.

Недавно, кстати, в Украине наткнулись на редкие куклы в секонд-хенде, которые стоят целое состояние.

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Что такое Reels в Instagram? Reels - это функция Instagram, позволяющая создавать и делиться короткими, развлекательными видео, которые могут длиться до 90 секунд. Это формат, похожий на TikTok, но интегрированный непосредственно в Instagram. Алгоритмы Instagram активно продвигают Reels, что увеличивает охват, его используют для: развлекательного контента.

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