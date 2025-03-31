Мужчина нашел в морозилке бабушки вкусности 1990-х годов: что это за лакомство

Открытие вызвало оживленное обсуждение в соцсетях.

https://glavred.info/life/muzhchina-nashel-v-morozilke-babushki-vkusnosti-1990-h-godov-chto-eto-za-lakomstvo-10651901.html Ссылка скопирована

Что произошло с мороженым, которому более 25 лет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Мужчина нашел две банки мороженого, срок годности которых истек более 20 лет назад.

Замороженные продукты теоретически могут храниться бесконечно, но со временем теряют качество и вкус.

Недавно мужчина произвел настоящий фурор, когда нашел в морозилке своей бабушки две банки мороженого, пролежавшие там еще с конца 90-х. Пользователь в Reddit под ником u/RedditUserror поделился фото двух винтажных банок Häagen-Dazs:

персикового сорбета со сроком годности, который истек в августе 1999 года;

еще более древнего малинового, срок которого истек в феврале 1997-го.

"Я нашел в морозилке моей бабушки сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов", - написал он.

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Мороженое из 90-х нашли в морозилке / фото: u/RedditUserror

Эта история породила дискуссию о том, как долго продукты могут оставаться пригодными к употреблению, если их хранить в замороженном виде.

Мороженое из 90-х нашли в морозилке / фото: u/RedditUserror

Джонатан Рейно, основатель и генеральный директор биотехнологической компании Copperprotek, рассказал о научных аспектах такого хранения.

Его компания специализируется на разработке технологий продления срока хранения пищевых продуктов, в частности мяса и других белков, используя микрочастицы меди.

"Найти сорбет Häagen-Dazs 1999 года в морозилке бабушки - это безумие", - отметил эксперт.

Он пояснил, что теоретически замороженные продукты могут храниться бесконечно, поскольку низкие температуры останавливают бактериальную активность. Но это не означает, что еда останется качественной и вкусной.

"Даже в морозилке продукты со временем теряют свои свойства. Пищевое отравление маловероятно, но вкусовые качества будут значительно хуже. Поэтому я бы не рекомендовал их употреблять", - пояснил он.

Эксперт добавил, что мороженое и фруктовые сорбеты с годами претерпевают изменения: из-за обезвоживания образуется лед, а жиры в молочных продуктах постепенно разрушаются, что портит текстуру и вкус.

Люди бурно отреагировали на открытие, делясь шутками и ностальгией:

"Этот сорбет уже достаточно взрослый, чтобы пить, голосовать и подавать заявки на ипотеку".

"Его место в музее".

"Этот сорбет старше большинства людей, которые читают эти комментарии".

"Сорбету столько же лет, сколько мне, а мои колени уже начинают болеть. Оставайся в морозилке, пока можешь, мой друг".

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Также ранее рассказывалось, зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома.

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