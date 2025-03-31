Мужчина нашел в морозилке бабушки вкусности 1990-х годов: что это за лакомство

О чем речь:
- Мужчина нашел две банки мороженого, срок годности которых истек более 20 лет назад.
- Замороженные продукты теоретически могут храниться бесконечно, но со временем теряют качество и вкус.
Недавно мужчина произвел настоящий фурор, когда нашел в морозилке своей бабушки две банки мороженого, пролежавшие там еще с конца 90-х. Пользователь в Reddit под ником u/RedditUserror поделился фото двух винтажных банок Häagen-Dazs:
- персикового сорбета со сроком годности, который истек в августе 1999 года;
- еще более древнего малинового, срок которого истек в феврале 1997-го.
"Я нашел в морозилке моей бабушки сорбет Häagen-Dazs 1997/1999 годов", - написал он.
Эта история породила дискуссию о том, как долго продукты могут оставаться пригодными к употреблению, если их хранить в замороженном виде.
Джонатан Рейно, основатель и генеральный директор биотехнологической компании Copperprotek, рассказал о научных аспектах такого хранения.
Его компания специализируется на разработке технологий продления срока хранения пищевых продуктов, в частности мяса и других белков, используя микрочастицы меди.
"Найти сорбет Häagen-Dazs 1999 года в морозилке бабушки - это безумие", - отметил эксперт.
Он пояснил, что теоретически замороженные продукты могут храниться бесконечно, поскольку низкие температуры останавливают бактериальную активность. Но это не означает, что еда останется качественной и вкусной.
"Даже в морозилке продукты со временем теряют свои свойства. Пищевое отравление маловероятно, но вкусовые качества будут значительно хуже. Поэтому я бы не рекомендовал их употреблять", - пояснил он.
Эксперт добавил, что мороженое и фруктовые сорбеты с годами претерпевают изменения: из-за обезвоживания образуется лед, а жиры в молочных продуктах постепенно разрушаются, что портит текстуру и вкус.
Люди бурно отреагировали на открытие, делясь шутками и ностальгией:
- "Этот сорбет уже достаточно взрослый, чтобы пить, голосовать и подавать заявки на ипотеку".
- "Его место в музее".
- "Этот сорбет старше большинства людей, которые читают эти комментарии".
- "Сорбету столько же лет, сколько мне, а мои колени уже начинают болеть. Оставайся в морозилке, пока можешь, мой друг".
Также ранее рассказывалось, зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома.
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