Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

Одна самая обычная монета может спасти вас от серьезной проблемы.

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Лайфхак с монетой, который должен знать каждый / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, инстаграм cookistwow

Коротко о главном:

Каким образом простая монета поможет определить, испортилась ли еда

Как проверить, выключали ли свет дома, пока вас не было

В интернете набирает популярность интересный лайфхак с монетой, который удивил многих людей, когда они узнали, зачем же его использовать. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Telegraph.

Суть метода проста: каждый раз перед выходом из дома кладите монету в морозильник. Этот способ особенно полезен для тех, кто надолго покидает свое "гнездышко".

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Пользователь @cookistwow поделился этим лайфхаком в Instagram и объяснил, как его правильно использовать:

Сначала нужно налить воду в миску и заморозить ее. Когда образуется лед, положите на него монету. Оставьте в морозильнике перед тем, как уйти из дома.

Когда вы вернетесь, обратите внимание на место монеты. Если она осталась на поверхности - все в порядке. Но если опустилась вниз, это означает, что пока вас не было, электроэнергию выключали, и продукты могли растаять.

Этот простой тест поможет понять, стоит ли употреблять еду из холодильника или лучше её выбросить, чтобы избежать пищевого отравления.

Также ранее объяснялось, зачем класть туалетную бумагу в холодильник.

Еще больше интересных лайфхаков:

Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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