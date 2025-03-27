Зачем класть монету в морозильник перед выходом из дома: интересный лайфхак

Коротко о главном:
- Каким образом простая монета поможет определить, испортилась ли еда
- Как проверить, выключали ли свет дома, пока вас не было
В интернете набирает популярность интересный лайфхак с монетой, который удивил многих людей, когда они узнали, зачем же его использовать. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Telegraph.
Суть метода проста: каждый раз перед выходом из дома кладите монету в морозильник. Этот способ особенно полезен для тех, кто надолго покидает свое "гнездышко".
Пользователь @cookistwow поделился этим лайфхаком в Instagram и объяснил, как его правильно использовать:
- Сначала нужно налить воду в миску и заморозить ее.
- Когда образуется лед, положите на него монету.
- Оставьте в морозильнике перед тем, как уйти из дома.
Когда вы вернетесь, обратите внимание на место монеты. Если она осталась на поверхности - все в порядке. Но если опустилась вниз, это означает, что пока вас не было, электроэнергию выключали, и продукты могли растаять.
Этот простой тест поможет понять, стоит ли употреблять еду из холодильника или лучше её выбросить, чтобы избежать пищевого отравления.
Также ранее объяснялось, зачем класть туалетную бумагу в холодильник.
Еще больше интересных лайфхаков:
- Всего один секрет и счета за свет станут в разы меньше: что надо сделать
- Почему садоводы не выбрасывают рулоны от туалетной бумаги: интересный лайфхак
- Что делать, чтобы бананы не становились коричневыми: интересный лайфхак
Что известно о The Telegraph?
The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.
В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред