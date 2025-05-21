Не от русского: откуда на самом деле происходит украинский язык

Украинский язык возник отдельно от русского / Коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

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Что доказывает то, что украинский язык возник отдельно от русского

Когда и где появился украинский язык на самом деле

Страна-агрессор Россия распространяет мифы, что все украинское берет начало от РФ. Не исключением является и украинский язык. Однако украинский писатель Остап Украинец на YouTube-канале Твоя Подпольная Гуманитарка рассказал правду о происхождении украинского языка.

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Главред выяснил, что украинский язык имеет глубокие корни, достигающие праславянской эпохи. Современные исследования лингвистов и историков подтверждают уникальность украинской языковой традиции.

Украинец вспомнил работу выдающегося языковеда Юрия Шевелева "Историческая фонология украинского языка", в которой говорится о том, что украинский язык начал формироваться еще в VII веке непосредственно из праславянского языка, а не из мифического "старорусского" или "общерусского".

Он формировался в среднем Поднепровье на основе местных диалектов, значительно раньше, чем сложился русский язык. Он выделял пять восточнославянских диалектов, из которых киево-полесский и галицко-подольский стали основой украинского языка. Этот подход отрицает существование единого древнерусского языка как общего предка для украинского, русского и белорусского языков.

Таким образом Шевелев доказал, что украинский язык имеет самобытное развитие, независимое от русского и является неотъемлемой частью украинского культурного наследия.

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Кто такой Юрий Шевелев? Юрий Шевелев - украинско-американский славист-языковед немецкого происхождения; историк украинской литературы, литературный и театральный критик, активный участник диаспорной научной и культурной жизни украинской эмиграции. Преподаватель русского и украинского языков в Гарвардском университете, позже профессор Колумбийского университета. Иностранный член НАН Украины (1991 г.). 1949 год - доктор философии. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2000), пишет Википедия.

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