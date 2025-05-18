Аляска: как Россия потеряла полуостров и почему Путин до сих пор мечтает о его возвращении

Аляска, проданная США за копейки, стала стратегическим и богатым штатом. Почему Россия ее продала, и почему Путин снова заговорил об Аляске в 2024 году

https://glavred.info/culture/alyaska-kak-rossiya-poteryala-poluostrov-i-pochemu-putin-do-sih-por-mechtaet-o-ego-vozvrashchenii-10665809.html Ссылка скопирована

Какой был смысл покупать Аляску? / Коллаж: Главред, скриншоты

158 лет назад Россия продала Аляску США. Как это произошло и почему Москва до сих пор не отказывается от имперских амбиций - объясняет Главред.

Указ Путина и новое обострение вокруг Аляски

В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ №21, которым поручил искать за рубежом недвижимость, некогда принадлежавшую Российской империи или СССР, и проверить документы на право собственности. Хотя указание не касалось конкретных территорий, сразу появились предположения: Кремль снова претендует на Аляску.

В США эти планы высмеяли, однако немедленно усилили военно-морское присутствие вблизи полуострова.

Почему Аляска важна для США и привлекательна для России

Аляска - самый большой и самый северный штат США. Хотя значительная часть ее территории покрыта снегами, штат богат нефтью, газом, золотом и рыбными ресурсами. Сегодня он считается одним из самых богатых: здесь высокие доходы, мощная добывающая отрасль и развитый туризм.

Как США получили Аляску

Как рассказывают на канале "WAS: Популярная история" Аляска была открыта русскими мореплавателями в XVI веке. Впоследствии русские купцы начали активно скупать мех у местного населения и перепродавать его за рубежом. На полуострове возникли поселения, и территория стала частью Российской империи.

После поражения в Крымской войне 1856 года бюджет империи опустел. Опасаясь британского вторжения, царь Александр II согласился продать Аляску США. Сначала американцы предлагали 5 млн долларов, но российский дипломат барон Эдуард Стекель добился суммы в 7,2 млн.

Соглашение было ратифицировано 30 марта 1867 года, а 18 октября состоялась официальная передача территории. Несмотря на сопротивление части сенаторов, решение приняли с минимальным перевесом - только один голос решил судьбу Аляски.

Действительно ли Аляска была в "аренде"

В 1959 году Аляска стала 49-м штатом США. Тогда в СССР распространилась версия, якобы Аляску передали в аренду на 100 лет, и в 1967-м она должна была "вернуться" в Советский Союз. Однако эта легенда не имеет никакого документального подтверждения и является мифом, созданным в рамках советской пропаганды.

Военная роль Аляски и угроза со стороны РФ

Аляска имеет чрезвычайно важное стратегическое значение для США. Из-за своей территории и близости к России здесь размещены базы противоракетной обороны, военно-воздушные объекты и системы раннего обнаружения запуска ракет.

Это пугает Кремль. Владимир Путин неоднократно намекал на планы "возвращения имперских земель". Его соратник Дмитрий Медведев прямо заявлял в соцсетях о возможной войне с США из-за Аляски, что стало еще одним проявлением агрессивной риторики РФ.История Аляски - это не только урок для России, которая продала богатую землю за бесценок, но и пример того, как территория с суровым климатом может стать важной частью мирового геополитического баланса. В XXI веке такие заявления со стороны РФ выглядят не как реальная угроза, а как попытка давления и информационной войны. Однако США не воспринимают такие сигналы легкомысленно и усиливают оборону на ключевых рубежах.

Вас может заинтересовать:

WAS: Популярная история - что это за ресурс? WAS: Популярная история - это украинский YouTube-канал, который в простой и динамичной форме рассказывает о событиях мировой и украинской истории. Видео отличаются качественной визуализацией, современной подачей и глубоким содержанием. Канал охватывает темы от древности до современности, часто развенчивая исторические мифы. Контент ориентирован на широкую аудиторию - от школьников до взрослых.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред