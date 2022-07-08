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"Аляска наша": в РФ намекнули, что хотят "отжать" американский штат, и сразу же оправдались

8 июля 2022, 11:17

В Красноярске появились баннеры с провокационной надписью. Их разместил местный завод прицепов Аляска. Свои действия там назвали "тонким патриотическим ходом".

"Аляска наша" - баннеры с такой надписью заметили в РФ / Фото Тг-канал Сибирьмедиа

В российском городе Красноярске появились рекламные баннеры с провокационными надписями. Страна-агрессор намекает на захват американского штата Аляска.

Фото баннеров опубликовали в одном из российских Telegram-каналов. На рекламных плакатах, появившихся в разных частях столицы Красноярского края РФ, изображена карта России, соседствующая с США, и надпись: "Аляска наша!".

Как пишет издание Подъем, в городской администрации сообщили, что эта реклама является частной инициативой и не имеет отношения к государственной политике.

Впоследствии выяснилось, что провокационные баннеры разместил местный завод прицепов "Аляска".

На предприятии утверждают, что эта реклама — "тонкий патриотический ход", который должен говорит о том, что в РФ работает "импортозамещение".

Как сообщал Главред, 6 июля спикер российской Госдумы Вячеслав Володин припугнул США и призвал ее власти постоянно помнить о том, что штат Аляска когда-то был территорией РФ и можно подумать о его возвращении.

Напомним, кадыровцы уже размечтались о "взятии" Берлина. Об этом обмолвился спикер парламента Чечни Магомед Даудов. При этом он отметил, что оккупационная армия будет воевать до тех пор, пока их не остановит президент РФ Владимир Путин.

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