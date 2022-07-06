В Госдуме отличились очередным перлом: припугнули США захватом одного из штатов

Вячеслав Володин пригрозил забрать у США Аляску / Knews.kg

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин отличился очередным "перлом" - на сей раз чиновник припугнул США и призвал ее власти постоянно помнить о том, что штат Аляска когда-то был территорией РФ и можно подумать о его возвращении.

"Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее (России) территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать", - сказал Володин во время сегодняшнего заседания Госдумы.

Ранее Главред сообщал о том, что кадыровцы уже размечтались о "взятии" Берлина. Об этом обмолвился спикер парламента Чечни Магомед Даудов. При этом он отметил, что оккупационная армия будет воевать до тех пор, пока их не остановит президент РФ Владимир Путин.

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Оккупант также сказал, якобы кадыровцы собираются защищать в Европе ислам. Соответствующее видео, где Даудов разбрасывается направо и налево провокационными заявлениями, обнародовала в Twitter американская журналистка Джули Дэвис.

Напомним, в Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть во время атаки погибли мирные жители города. После этого кадыровцы обвинили во всем ВСУ.

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