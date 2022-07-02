В Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть и обвинили в этом ВСУ

Кадыровцы разрушили мечеть в Северодонецке / facebook.com/saveliyvasserman

В Северодонецке кадыровцы уничтожили мечеть, во время атаки погибли мирные жители города, сообщает в Facebook имам исламской общины, руководитель культурного центра "Бисмилля" Тимур Беридзе.

"Тиктокеры Кадырова, находясь еще в Рубежном, имели информацию, что в Северодонецке есть мечеть. Вместо того чтобы не трогать дом Аллаха, считая себя верующими, открыли огонь по зданию утром, увидев скопление народа во дворе мечети, которое набирало воду из скважины. Убили более 20 невинных людей из соседних домов, живших в мечети, считая ее более безопасным местом", - заявил Беридзе.

По его словам, после того, как кадыровцы разрушили мечеть, они решили оцепить место, чтобы дождаться пропагандистских журналистов, которые обвинят украинских воинов в уничтожении здания.

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Напомним, в Минобороны показали, как работают на фронте мощные САУ Panzerhaubitze 2000. Украинские военные уже активно применяют в борьбе против российских оккупантов такие гаубицы.

Напомним, что украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков. Склад был уничтожен под оккупированной Попасной. После точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

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