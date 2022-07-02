Грандиозный взрыв: ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов

ВСУ уничтожили на Донбассе вражеский склад боеприпасов/ Генштаб ВСУ, скрин

Украинские военные уничтожили на Донбассе склад боеприпасов российских захватчиков.

Об этом сообщается в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. Также защитники Украины обнародовали видео, на котором видно, как взрывается и горит вражеский склад.

"Взорвался один из складов боеприпасов российских оккупантов на востоке Украины", – отмечается в подписи к кадрам.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил в Telegram, что склад боеприпасов захватчиков был уничтожен под оккупированной Попасной.

Он отметил, что после точного попадания боеприпасы сдетонировали и стали причиной грандиозного взрыва.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що Збройні сили України успешно используют ракетные системы залпового огня HIMARS в боях с войсками России. В США отметили, что планируют дать Украине еще больше боеприпасов для РСЗО и ищут возможности для поставок других вооружений.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины увеличивается количество вооруженных столкновений между российскими военными. В частности, вблизи оккупированного города Токмак между российскими военнослужащими возник словесный конфликт, переросший в вооруженную схватку, в результате которой погибло 4 и получили ранения около 10 оккупантов.

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