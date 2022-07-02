ВСУ достигают успехов в боях с войсками РФ: HIMARS крушат командные пункты оккупантов – Пентагон

США предоставят Украине еще больше боеприпасов для HIMARS - Пентагон / Википедия, Facebook Максим Козицкий

Вооруженные силы Украины успешно используют ракетные системы залпового огня HIMARS в боях с войсками России. Украинские подразделения уничтожают российские командные пункты и получают больше возможностей для эффективных ударов по оккупантам. В Вашингтоне настроены предоставить Киеву еще больше боеприпасов для РСЗО и ищут возможности для поставок других вооружений. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

Как сообщает CNN, высокопоставленный американский военный акцентировал внимание на успешном применении ВСУ западных вооружений. При помощи HIMARS уничтожаются российские командные пункты. Украинские войска получили больше возможностей для эффективных ударов по позициям захватчиков.

Читайте такжеКомандные пункты мешает с землей: в РФ истерят из-за ударов HIMARS ВСУ"Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в использовании систем HIMARS, поражая вражеские командные пункты. Украинцы теперь могут тщательнее выбирать цели, которые будут подрывать российскую армию, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", - цитируют его журналисты.

Также указывается, что Вашингтон собирается предоставить Киеву еще больше боеприпасов для HIMARS, и ищет возможности для поставок других вооружений.

Подчеркивается, что на брифинге обговаривали вопрос поставок Украине двух батарей систем противовоздушной обороны NASAMS с целью оказания помощи ВСУ для перехода на вооружение Запада. Одна батарея составляет 9 пусковых установок.

Смотрите видео Главред - Арестович заявил, что десяток HIMARS переломят ситуацию на поле боя

Военная помощь Украине от Запада

Президент США Джо Байден 30 июня заявил о том, что Вашингтон поставит Украине современные западные системы ПВО, артиллерию, и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Дополнительные поставки HIMARS будут и из других стран. Военная помощь будет профинансирована на сумму 800 миллионов долларов.

Кроме того, по словам Байдена, более 50 мировых государств взяли на себя обязательства касательно глобальной поддержки Украины. Киев ожидают поставки более 600 танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также 140 тысяч противотанковых систем.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Пентагон подтвердил военную помощь Украине на сумму 820 миллионов долларов. Украинское государство должно получить дополнительные боеприпасы для HIMARS, две системы ПВО NASAMS, а также до 150 тысяч снарядов для 155 миллиметровой артиллерии.

Главред рекомендует: