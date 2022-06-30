Более 600 танков, 500 артсистем и другая техника: Украину ждет мощная военная помощь от 50 стран

Джо Байден / Фото Reuters

Более 50 мировых государств предоставят Украине новый пакет военной помощи. В список войдут более 600 единиц танков, около 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также 140 000 противотанковых систем. Мир принял решение взять на себя обязательства по масштабной поддержке Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден.

На пресс-конференции после саммита в Мадриде глава Белого дома рассказал о том, что американское государство работает над консолидацией стран для поддержки Украины. Более 50 союзников и партнеров Киева по всему миру взяли на себя обязательства.

"США объединяют мир, чтобы поддержать Украину, союзники и партнеры по всему миру вносят значительный вклад. Министр обороны Остин только что собрал более 50 стран, которые взяли на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины", - рассказал Байден.

По его словам, Украина получит сотни единиц тяжелой военной техники в рамках пакета военной помощи.

Что получит Украина в рамках новой военной помощи

140 тысяч противотанковых систем

Более 600 тысяч танков

Около 500 артиллерийских систем

Более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов.

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