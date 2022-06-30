Новейшие ПВО, еще больше HIMARS и артиллерия: Байден объявил о новой военной помощи Украине

Джо Байден / Коллаж Reuters, УНИАН

Официальный Вашингтон в ближайшие дни объявит о передаче Украине современных западных систем противовоздушной обороны, артиллерии, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и еще больше единиц HIMARS, которые должны поступить из других стран. Военная помощь будет поставлена на сумму 800 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В ходе своей пресс-конференции после саммита Североатлантического альянса в Мадриде он сказал о том, что на днях американские власти официально объявят о передаче Украине вооружений в рамках нового пакета на сумму 800 миллионов долларов.

По словам Байдена, Киев получит современные системы ПВО, больше единиц артиллерии, боеприпасов для РСЗО HIMARS, HIMARS с других стран и другое оружие.

"Включая новую передовую западную систему ПВО, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и еще больше HIMARS, которые поступят из других стран", - подчеркнул Джо Байден.

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