Технику разносило на куски: ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 2 командных пункта оккупантов

ВСУ с помощью HIMARS уничтожили 2 командных пункта оккупантов / скриншот

Вооруженные силы Украины успешно применили американские системы залпового огня HIMARS, уничтожив два командных пункта российской армии.

В частности, воинам удалось ударить по командному пункту 20 армии Западного военного округа ВС РФ (в/ч 89425, Воронеж), дислоцировавшемся в здании школы в Изюме, сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Также защитники Украины уничтожили передовой пункт управления десантных войск ВС РФ. По информации ССО, атаку осуществили на Донбассе. Разведчики обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

"Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских орудий, пока те разносили вражескую технику на куски", - говорится в сообщении.

Отметим, что реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, которые США предоставили Украине для защиты от российских оккупантов, успешно применяются на фронте.

Мощное РСЗО уже несколько дней находится в Украине, и теперь главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал как с такой техникой работают украинские воины.

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