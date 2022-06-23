"Это лето станет последним для многих оккупантов": американские РЗСО HIMARS прибыли в Украину

Мощные реактивные системы залпового огня, которые предоставили США, скоро будут крошить врагов на фронте.
В Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. Он отметил, что теперь лето будет жарким для российских захватчиков.
"HIMARS прибыли в Украину. Спасибо моему американскому коллеге и другу Ллойду Остину за эти мощные инструменты! Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них", – написал Резников.
Реактивная система залпового огня HIMARS –характеристики
М142 HIMARS (аббр. High Mobility Artillery Rocket System) – это американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.
Такие системы имеют дальность стрельбы от 2 до 500 километров. Однако достижение максимальной дальности возможно только с помощью экспериментальной ракеты PrSM.
HIMARS может нести шесть снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету.
Такие РСЗО предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Поставки РСЗО HIMARS в Украину
Напомним, в Белом доме 1 июня заявили, что США передадут Украине РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Системы вошли в новый пакет военной помощи. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что украинские военные не должны использовать такое оружие для ударов по территории РФ.
В середине июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что украинские военные уже завершили обучение по использованию РСЗО HIMARS. Он говорил, что такая техника должна прибыть в Украину уже в этом месяце.
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