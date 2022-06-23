УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Теперь защищаете с неба": в боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого

23 июня 2022, 14:35

Как говорит мать погибшей девушки, ее дочь для того, чтобы удобнее было носить экипировку, без раздумий обрезала свои длинные шикарные волосы.

Поминальная свеча
В боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого/ ua.depositphotos.com

В жестоких сражениях с русскими агрессорами были убиты Тарас и Ольга Мельстеры – муж и жена из города Кропивницкий. Соответствующее сообщение опубликовала в Facebook мать девушки Инга Дудник.

"Когда жизнь заставила их сменить компьютерные мышки на автомат, я пыталась принять их выбор. Когда дочь обрезала косы не потому, что хотела сменить прическу, а потому что мешали носить броник, меня накрыло. А сегодня я плачу", – написала женщина.

Она особо поблагодарила Ольгу и Тараса за то, что они пошли защищать Украину.

"Теперь защищаете с неба. Больно, очень больно", – призналась Дудник.

"Суспильне Кропивницкий" пишет, что Ольга занималась кондитерскими изделиями: выпекала печенье, которое украшала вручную.

"Я люблю рисовать и готовить. Это соединилось в пряниках", – рассказывала она.

Кроме того, женщина участвовала во многих благотворительных проектах, помогающих военным, онкобольным, детям и людям без постоянного места жительства.

Инга Дудник, помимо всего прочего, трудится координатор гуманитарного центра помощи переселенца в Кропивницком.

Ее напарница по горю Людмила Шестакова, мать Тараса, – эколог и координатор регионального кинофестиваля "Docudays UA". Погибший воин ВСУ был ее единственным ребенком.

Читайте такжеОтец узнал, что сыновья на фронте, и тоже пошел воевать: они вместе в рядах ВСУ бьют войска РФ

Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

В жестоких сражениях с русскими оккупантами под Северодонецком погиб боец ВСУ Михаил Завирюхин ‒ сын легендарного украинского воина-разведчика Игоря Завирюхина. Он погиб еще в 2015 году под Дебальцево.

"Достойный сын своего отца, представитель военной династии – Михаил ‒ с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – написал мэр города Бровары Игорь Сапожко.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:55

Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на Запорожье

15:53

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:52

Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" оккупантов, убивающих украинцев

15:47

Армия РФ в боях пускает вперед "одноразовых" солдат – боец ВСУ

15:40

Украина имеет право бить ракетами по территории РФ — экс-посол СШАВидео

Реклама
15:32

Чистильщик организма №1: какие болезни лечит свекла и для кого она опаснаВидео

15:08

Названа причина смерти Юрия Шатунова

15:08

"Русский патриотический хоррор": в РФ решили снять фильм об "освобождении" Донбасса - Подоляк

14:49

"Это лето станет последним для многих оккупантов": американские РЗСО HIMARS прибыли в УкраинуВидео

14:44

"Несправедливо рано!": убитые горем Басков, Галкин, Орбакайте и другие скорбят по Юре Шатунову

14:35

"Теперь защищаете с неба": в боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого

14:29

"Нас только шестеро осталось": оккупанты пьют от страха и убегают в "вечные отпуска"Видео

14:25

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

14:22

Оккупанты украли самую большую солнечную электростанцию в Украине: была как 100 футбольных полей

14:22

Бойцы ВСУ захватили БМД-4 войск РФ и будут бить по оккупантам их же оружиемВидео

14:19

ВиаГра на Кипре прыгала на концерте перед россиянами - СМИВидео

14:05

Главный враг Шатунова Андрей Разин отреагировал на смерть певца: "у нас были многогранные отношения"

13:49

Пришло время расплаты: ВСУ уничтожили бывшего беркутовца из Луганска

13:40

"Стреляли из пушки и пулеметов": на Черниговщине оккупанты зверски убили близнецов-подростковВидео

13:34

Путин обмочился посреди ночи: предсказания Арестовича начинают сбыватьсяВидео

Реклама
13:32

В Минобороны прокомментировали слухи об освобождении нескольких улиц в ХерсонеВидео

13:28

Юрий Шатунов пил перед смертью: выяснилось, как певец провел последние часы жизни

13:23

Россия бесится: как Украина становится недосягаемой для Кремлямнение

13:08

"Россия - агрессор, ее нужно изолировать": Дуда жестко прошелся по Путину и РФ

13:00

Гороскоп на завтра 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

12:57

Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

12:47

Всё равно хотят захватить всю Украину: Россия после захвата Донбасса снова двинется на Киев – ЖдановВидео

12:34

Сын директора Ровенской АЭС из-за замечания жестоко избил пожилую женщину: она умерла в больнице

12:19

Евросовет даст Украине статус страны-кандидата в ЕС - Шарль МишельВидео

12:18

Армия Украины будет крушить ПВО и артиллерию РФ на Змеином до освобождения острова – ГУРВидео

11:59

Бах - и нет полумиллиона долларов: ВСУ сожгли дорогую российскую техникуВидео

11:34

Украину ждет очень сложная зима: тарифы не изменятся, но придется "экономить тепло" – министрВидео

11:20

Отец и сын вместе лупят по позициям оккупантов из "Гвоздики": один заряжает, другой - наводитВидео

11:13

Как правильно пасынковать помидоры для щедрого урожая

11:02

Умер бывший солист "Ласкового мая" Юрий ШатуновВидео

11:00

Украина может стать "вечным кандидатом", или Что даст статус будущего члена ЕСмнение

10:50

После победы - всем по пирожку: добрые люди построили печь бабушке, делавшей паски на руинах домаВидео

10:38

Украина с оружием Запада получит преимущество: войска РФ может ждать нокаут – американские генералыВидео

10:23

На Донбассе украинская авиация покрошила позиции оккупантов и укрепрайон

09:58

Ружья для Украины: в США полиция собрала груз оружия для украинцевВидео

Реклама
09:50

Кремль до конца года "додавят" к перемирию - генерал Романенко

09:45

Оккупанты кинули все резервы на захват Северодонецка - ГайдайВидео

09:21

Армия Украины будет бить войска РФ в хвост и в гриву, если Запад быстро даст оружие – генерал ВСУВидео

09:18

Белый билет в военное время: кому он положен и как получить его в Украине

09:12

Как старая Европа рискует повторить самоубийственный маневр перед Второй Мировоймнение

08:46

"Мама, ты убила дракона?": красавица-воин ВСУ рассказала, как ее встретил сын после долгой разлукиВидео

08:23

Россия в ближайшие дни может захватить Лисичанск – Институт изучения войныВидео

08:16

Гороскоп на сегодня 23 июня 2022 для всех: один из знаков зодиака станет везунчиком дняВидео

08:05

Украинские воины ликвидировали хвастуна-оккупанта, который кричал о победе России

07:24

Армия Украины нанесла новый удар по войскам РФ на Змеином и уничтожила Панцирь-С1 за 15 млн долларовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять