"Теперь защищаете с неба": в боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого

В боях с оккупантами погибли молодые супруги из Кропивницкого/ ua.depositphotos.com

В жестоких сражениях с русскими агрессорами были убиты Тарас и Ольга Мельстеры – муж и жена из города Кропивницкий. Соответствующее сообщение опубликовала в Facebook мать девушки Инга Дудник.

"Когда жизнь заставила их сменить компьютерные мышки на автомат, я пыталась принять их выбор. Когда дочь обрезала косы не потому, что хотела сменить прическу, а потому что мешали носить броник, меня накрыло. А сегодня я плачу", – написала женщина.

Она особо поблагодарила Ольгу и Тараса за то, что они пошли защищать Украину.

"Теперь защищаете с неба. Больно, очень больно", – призналась Дудник.

"Суспильне Кропивницкий" пишет, что Ольга занималась кондитерскими изделиями: выпекала печенье, которое украшала вручную.

"Я люблю рисовать и готовить. Это соединилось в пряниках", – рассказывала она.

Кроме того, женщина участвовала во многих благотворительных проектах, помогающих военным, онкобольным, детям и людям без постоянного места жительства.

Инга Дудник, помимо всего прочего, трудится координатор гуманитарного центра помощи переселенца в Кропивницком.

Ее напарница по горю Людмила Шестакова, мать Тараса, – эколог и координатор регионального кинофестиваля "Docudays UA". Погибший воин ВСУ был ее единственным ребенком.

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Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

В жестоких сражениях с русскими оккупантами под Северодонецком погиб боец ВСУ Михаил Завирюхин ‒ сын легендарного украинского воина-разведчика Игоря Завирюхина. Он погиб еще в 2015 году под Дебальцево.

"Достойный сын своего отца, представитель военной династии – Михаил ‒ с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – написал мэр города Бровары Игорь Сапожко.

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