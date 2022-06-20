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Отец погиб под Дебальцево, сын - под Северодонецком: героическая история семьи Завирюхиных

20 июня 2022, 16:06

Как говорит чиновник, мэр города Бровары, Игорь Сапожко, Завирюхин-младший погиб 15 июня ‒ когда вместе с побратимами попал под сильный обстрел.

ВСУ, отец и сын
Михаил и Игорь Завирюхин / коллаж Facebook

В жестоких сражениях с русскими оккупантами под Северодонецком погиб боец ВСУ Михаил Завирюхин ‒ сын легендарного украинского воина-разведчика Игоря Завирюхина. Он погиб еще в 2015 году под Дебальцево. Такое сообщение в мессенджере Telegram мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Достойный сын своего отца, представитель военной династии – Михаил ‒ с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины, пошел в ряды ВСУ – защищать свою землю, свое государство, свою семью", – написал Сапожко.

Несколько слов написал на Facebook и боевой побратим Завирюхина-младшего Сергей Волков.

"В 2015 году под Дебальцевым погиб мой учитель, офицер разведки, герой и человек планетарного масштаба Завирюхин Игорь Анатольевич. Сегодня подтвердили гибель моего товарища, бойца ВСУ Заверюхина Михаила Игоревича", – сказал он.

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Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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Автор: Егор Бунин
война на Донбассе новости Украины война России и Украины
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