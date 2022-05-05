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Вместе ушли на фронт и геройски погибли: на Херсонщине россияне расстреляли бойцов ВСУ - отца и сына

5 мая 2022, 08:20

Вместе отец и сын и пропали без вести 28 марта во время боя в районе села Александровка, что на Херсонщине. Оказалось - попали в плен к оккупантам.

Залевские
Сергей и Богдан Залевские / Facebook А.Цюпа

В Херсонской области погибли двое украинских военных – отец и сын, Сергей и Богдан Залевские. Российские агрессоры захватили их в плен еще в конце марта, а на Пасху расстреляли. Как пишет портал "Обозреватель", их похоронили в их родном селе Луганка (Кировоградская область).

Погибшие местные жители – 52-летний Сергей и его 29-летний сын Богдан Залевские – вместе ушли на фронт.

Как рассказывает староста села Роман Штурмак, первым на войну решил отправиться 29-летний Богдан. Затем его 52-летний отец принял аналогичное решение. Затем они вместе ушли на фронт 1 марта.

Вместе отец и сын и пропали без вести 28 марта во время боя в районе села Александровка, что на Херсонщине.

Знакомые и родные искали их. Вскоре выяснилось, что Залевские попали в плен к россиянам. Обоих мужчин оккупанты регулярно пытались поставить на колени, но не преуспели.

На Пасху, 24 апреля, Залевских расстреляли ‒ украинские войска начали наступление в том районе, а российские оккупанты позорно отступали. И, в бессильной злобе, решили убить группу пленных. Среди них были и Залевские.

Залевские
Богдан Залевский / Facebook А.Цюпа

До войны старший Залевский работал сторожем в местной школе и был фотографом-любителем. А Богдан был тренером по мини-футболу в детско-юношеской спортивной школе. И сам играл за клуб "Колос".

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Напомним, ранее на Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области.

Об этом говорится на официальной Facebook-странице этой бригады.

"Я пришла сюда помогать получать победу! Мы будем гнать их до самой Москвы. А если нужно будет – то и дальше. Пока не согласятся на полную и безоговорочную капитуляцию. Это они пришли на нашу землю. Пришли нас убивать", – отметила женщина.

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Автор: Егор Бунин
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