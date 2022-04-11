"Будем гнать их до Москвы": на Волыни мать и дочь вместе пошли в тероборону после вторжения России

Наталья и Вероника Попозогло / 100-я бригада территориальной обороны Волыни

На Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать Украину от российских оккупантов и теперь служат в 100-й бригаде территориальной обороны области. Об этом говорится на официальной Facebook-странице этой бригады.

Как говорится в тексте, в мирной жизни жительница Луцка Наталья была успешной владелицей ателье, которое занималось эксклюзивной одеждой. В военкомате ей сказали, что "модельерки-закройщицы армии не нужны". Однако женщине очень пригодился второй диплом – технолога-пищевика.

"Хорошо, что я когда-то закончила тот техникум!", – говорит Наталья. Она призналась, что сперва ей было трудно привыкнуть к военной форме, но сейчас уже она не представляет себя в другой одежде.

"Я пришла сюда помогать получать победу! Мы будем гнать их до самой Москвы. А если нужно будет – то и дальше. Пока не согласятся на полную и безоговорочную капитуляцию. Это они пришли на нашу землю. Пришли нас убивать", – отметила женщина.

"А мне стрелять нравится – особенно из ручного противотанкового гранатомета!" – сказала дочь Натальи, Вероника.

В первые дни войны она помогала маме кормить военных как волонтер, но уже 28 февраля и сама вступила в тероборону и надела "пиксель".

Читайте такжеТероборона Баштанки отбила у оккупантов РФ 3 сверхсовременных ЗРПК Панцирь-С1

Напомним, ранее в Украине пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик, в кузове которого было полно оружия и боеприпасов. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось.

"Дед, ты красавчик! При Ковпаке [лидере крупного партизанского отряда времен Второй мировой войны - Главред] должно быть служил", ‒ говорит один из бойцов пожилому мужчину.