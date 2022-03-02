На Харьковщине мужчины угнали танк оккупантов - видео

Танк ВСУ / УНИАН

В Харьковской области несколько отважных украинцев украли у рашистов танк и прокатились на нем.

В сети появилось видеодоказательство того, что оккупанты теряют бдительность вместе с техникой. Так, смельчаки "отжали" танк российской армии и прокатились на своей трофейной добыче.

" У нас все получилось! Слава Украине! Первый угнанный танк! К*ц*пский танк прослужит Украине", - мужчины весьма эмоционально выразили свою радость.

В подписи к видео отмечается, что вражеская техника отправляется на штрафплощадку за нарушения.

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Ранее Главред сообщал, что территориальная община поселка Хотин на Сумщине своими усилиями разоружила технику российских оккупантов.

А в Кривом Роге местные жители начали рыть окопы, помогая защитить город от российских оккупантов.

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