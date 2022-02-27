На Сумщине жители поселка Хотин разоружили вражеский танк

ВСУ / Reuters

Территориальная община поселка Хотин на Сумщине своими усилиями разоружила технику российских оккупантов.

Об этом сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий в Telegram.

На фотографиях, которые предоставил Живицкий видно бронетехнику и танк, которые стоят посредине поля. На танке стоят мужчины территориальной общины, у одного из них в руках мобильный телефон, чтобы фиксировать все события.

Ранеет Главред сообщал, что Воздушные Силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.

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Также в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами. Сначала в этой части города утром 27 февраля прогремели взрывы, после чего пользователи сети заметили черный дым от пожара.

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