На Сумщине жители поселка Хотин разоружили вражеский танк

Не дадим пройти врагу!
Территориальная община поселка Хотин на Сумщине своими усилиями разоружила технику российских оккупантов.
Об этом сообщил губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий в Telegram.
На фотографиях, которые предоставил Живицкий видно бронетехнику и танк, которые стоят посредине поля. На танке стоят мужчины территориальной общины, у одного из них в руках мобильный телефон, чтобы фиксировать все события.
Ранеет Главред сообщал, что Воздушные Силы ВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22.
Также в Киеве в жилом массиве Троещина возник сильный пожар после обстрела российскими оккупантами. Сначала в этой части города утром 27 февраля прогремели взрывы, после чего пользователи сети заметили черный дым от пожара.
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