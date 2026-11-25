Помощь в села полуострова не доставляли полгода, а выехать не дают заминированные дороги. Еды у людей осталось всего на месяц.

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Жители оккупированного Кинбурна остались без еды и лекарств / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Что известно:

На оккупированном Кинбурне остаются около 100 гражданских

Продукты и лекарства не завозили уже полгода

Кинбурна нет в списке 15 общин для гуманитарных операций

На оккупированном Кинбурнском полуострове около сотни мирных жителей оказались на грани гуманитарной катастрофы - запасов еды, которыми местные жители делятся между собой, может хватить лишь на месяц-два. У жителей сел Покровка, Васильевка и Геройское нет лекарств, а самостоятельно выехать уже невозможно, поскольку побережье и дороги заминированы.

Об этом рассказал волонтер и руководитель фонда "Кинбурн Лайф" Евгений Полтавчук в комментарии "Крым.Реалии". По его словам, в последний раз гуманитарную помощь на полуостров доставляли полгода назад, и у людей нет муки, хлеба, круп и масла.

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Волонтер поддерживает связь с жителями Васильевки и Покровки: в Покровке, по его данным, осталось около 15 человек, в Васильевке - около 45.

Полтавчук также рассказал, как живут люди под контролем российских оккупантов.

"Люди на Кинбурне находятся у себя дома, но как в тюрьме. Выйти на улицу нет возможности, питаются тем, что выросло на огороде. Уже более полугода туда не поставляются продукты и лекарства. Российские оккупанты прикрываются местными жителями. Они не позволяют уехать людям, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем", - рассказал волонтер.

По его словам, сейчас на полуострове находится мужчина, перенесший инфаркт, и его состояние очень тяжелое.

Скриншот видео ОТУ "Одесса"

Как сообщает ТСН, всю прибрежную полосу и единственную дорогу, по которой можно покинуть косу, российские военные заминировали. Никакой помощи людям в оккупированных селах оккупанты не оказывают. Те, кто на свой страх и риск решился идти по заминированным тропам и кому посчастливилось добраться до свободной Украины, уверяют, что их земляков - украинцев, преимущественно людей старшего возраста - если срочно не приложить усилия, в скором времени ждет голодная смерть.

Смотрите видео - На Кинбурнской косе назревает гуманитарная катастрофа:

Гуманитарная миссия на Кинбурне - что говорят военные

Командир оперативно-тактической группировки "Одесса" полковник Денис Носиков в комментарии 24 Каналу сообщил, что Силы обороны изучают возможность проведения гуманитарной миссии на Кинбурнской косе. Ее цель - доставить жителям оккупированных сел продукты и медикаменты, ведь без помощи люди могут не пережить зиму.

Те, кому удалось выбраться из зоны оккупации, рассказывают, что скот, которого нечем было кормить, пришлось забить, а одичавших лошадей застрелили российские военные. Дорогу на материковую часть Украины местные жители называют "дорогой смерти", потому что на ней люди подрываются на минах. По их словам, положение на Кинбурне даже хуже, чем было в Олешках.

"Там нет ни хлеба, ни сахара, ни муки. Из-за этих самых оккупантов они забили почти весь скот. Коров тоже нет, их забили. Там были стада лошадей, их тоже нет. Ничего нет", - рассказывает 84-летняя жительница Покровки Дина, которая недавно самостоятельно преодолела очень длинный и совершенно непредсказуемый маршрут до Одессы, который занял два месяца.

Дина смогла выехать из Покровки / Скриншот видео ТСН

О людях на Кинбурне напомнила и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. 23 ноября она обратилась к первой леди США Мелании Трамп с призывом помочь мирным жителям с оккупированной косы.

Список из 15 населенных пунктов для гуманитарных операций

Кинбурнского полуострова нет в перечне, который Киев передал американской стороне.

21 ноября президент Владимир Зеленский обнародовал список из 15 населенных пунктов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, где предлагается провести гуманитарные операции по образцу Олешек, сообщает Радио Свобода.

В перечень вошли:

Херсонская область - Раденск, Костогризово, Голая Пристань, Старая и Новая Збурьевка, Гладковка, Великие Копани, Кардашинка и Великая Кардашинка;

Запорожье - Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

Васильевка в этом списке - город Запорожской области, а не одноименное село на Кинбурне. Обновленный список, по данным 24 Канала, также передали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Список не является окончательным: его будут уточнять, как только появятся данные о количестве людей, остающихся под оккупацией, и условиях их жизни.

Первая леди США Мелания Трамп в эфире Fox News заявила, что переговоры о новом перемирии между Украиной и Россией уже ведутся.

"Переговоры уже идут, поэтому, возможно, к Рождеству у нас будет ещё одно прекращение огня", - сказала она.

О каком именно перемирии идет речь - о полном прекращении огня на всей линии фронта или о локальной гуманитарной операции, как в Олешках, - первая леди не уточнила.

Как проходила гуманитарная операция в Олешках

Олешки на левобережье Херсонской области с мая 2026 года оставались без поставок продовольствия и лекарств, а также без электро- и газоснабжения.

По данным Белого дома, Мелания Трамп узнала о гуманитарном кризисе в сентябре и поручила своему представителю Марку Бекману работать с обеими сторонами. Соглашения о перемирии в Олешках стороны подписали 23 октября, а режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября включительно.

Во время перемирия в город доставили еду, воду и лекарства, а желающие выехали на автобусах - как на подконтрольную Украине территорию, так и в Россию. В каждом автобусе работали сотрудники аппаратов обоих омбудсменов.

30 октября Лубинец сообщил, что режим тишины продлился более 87 часов без нарушений, и предложил сделать такие гуманитарные миссии под координацией Мелании Трамп регулярными.

По словам первой леди, из Олешек эвакуировали почти 800 человек.

5 ноября Мелания Трамп принимала в Белом доме украинскую делегацию во главе с Лубинцем и Давидом Арахамией и представителей страны-агрессора, а также передала личные письма Зеленскому и Путину.

​ Что известно об Олешках / Инфографика: Главред

Бои за Кинбурнскую косу с 2022 года

Кинбурнский полуостров находится под российской оккупацией с 2022 года. Он расположен напротив Очакова: оттуда оккупанты обстреливают южное побережье Николаевской области, а сам полуостров является ключом к контролю над Днепровско-Бугским лиманом.

Украинские силы неоднократно проводили операции на косе. В августе 2024 года подразделения ГУР высадились на Кинбурнскую косу и установили там флаг, а в июне 2026 года сине-желтый флаг над косой подняли снова.

В то же время пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук тогда подчеркнул, что бои за косу не завершились.

"Но на данный момент Кинбурнская коса - это зона боевых действий", - заявил Плетенчук.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Почему оккупанты держатся за Кинбурнскую косу

Как сообщал Главред, в августе 2026 года полковник Денис Носиков заявил, что Кинбурнский полуостров оказался под полным огневым контролем ВСУ. По его словам, там находятся до 2,5 тысячи российских военных, в частности части 337-го отдельного штурмового полка РФ.

Командир объяснил, почему российское командование не отводит войска с полуострова даже несмотря на потери.

"Им никто не позволит отойти ни дальше, ни вправо, ни влево. Это выход в Херсонскую область и так далее. Там небольшое расстояние до Херсонской области, а в направлении Крыма - всего 40–50 километров. И любые средние БПЛА уже дотягиваются", - заявил Носиков.

Он добавил, что для ВСУ коса открывает путь на оккупированную Херсонскую область и Крым, поэтому оккупанты будут пытаться удержать её любой ценой.

​ Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

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