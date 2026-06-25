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На Кинбурнской косе подняли сине-желтый флаг, оккупанты убегают - ВСУ

Виталий Кирсанов
25 июня 2026, 14:12
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Силы обороны вынудили оккупантов отступить с позиций на юге.
На Кинбурнской косе подняли сине-желтый флаг
На Кинбурнской косе подняли сине-желтый флаг / коллаж: Главред, фото: facebook.com/TROPIVDEN

Кратко:

  • Оккупанты проводят эвакуацию уцелевшего личного состава
  • Военные пообещали, что "танки все же дойдут до Джанкоя!"

На Кинбурнской косе, оккупированной россиянами с 2022 года, развелся сине-желтый флаг. Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ.

Украинские силы нанесли удар по оккупантам на Кинбурнской косе, что заставило их покинуть свои рубежи с занимаемых позиций.

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"В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны. Мы не останавливаемся!", - отметили военные.

Также там сделали тревожное заявление для российской армии. Военные пообещали, что "танки все же дойдут до Джанкоя!".

Напомним, ранее партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента из штаба группировки войск "Днепр" сообщало, что действия Сил обороны по перерезанию маршрутов снабжения вынудили оккупантов спешно эвакуироваться с Кинбурнской косы в Николаевской области.

Речь шла о том, что подразделения 337-го полка РФ покидают позиции из-за прекращения поставок боеприпасов, топлива и продовольствия.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин пояснил УНИАН, что на Кинбурнской косе оккупанты действительно сталкиваются с серьезными логистическими проблемами из-за ударов украинских дронов. Однако говорить о том, что они уже покинули этот плацдарм, – пока рано.

Громкие атаки на Крым в июне 2026 года - новости

Как писал Главред, июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов.

20 июня был нанесен удар по Таврической ТЭС в районе Симферополя. Предположительно поражен топливный резервуар. Из-за сопутствующих ударов по газораспределительным станциям и энергосетям оккупационные власти были вынуждены ввести графики отключения света в Севастополе, Ялте, Джанкое и Алуште.

В ночь на 22 июня в Армянске, вероятно, было атаковано здание Федеральной службы безопасности РФ. Местные жители сообщали о продолжительной детонации. Беспилотники также атаковали Феодосию, после чего в городе отключилось электричество. Взрывы снова раздавались в районе Таврической ТЭС и в Симферополе.

В ночь на 23 июня портовая инфраструктура, которую РФ использует для военной логистики, подверглась массированному налёту реактивных и обычных БПЛА. Были атакованы Керченский морской порт и крупный ТЭС-Терминал (железнодорожный узел перевалки нефтепродуктов и сжиженного газа).

Особенно мощный пожар вспыхнул в Керчи. По предварительным данным, после удара загорелся резервуар на территории Керченской ТЭЦ в районе Аршинцевого. Мониторинговые группы, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщили о дымовом шлейфе длиной около 47 километров.

24 июня Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Силы беспилотных систем Украины подтвердили 24 июня успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

Всего за ночь украинские беспилотники результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в тылу российских войск на временно оккупированных южных территориях.

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Об источнике: Силы обороны юга

Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

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