Было семь "прилетов", Севастополь без света: "Мадяр" подтвердил удары по Крыму

В СБС рассказали об успешной атаке на Балаклавскую ТЭС.

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Дроны атаковали главную электроподстанцию Севастополя / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

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ВСУ поразили за одну ночь 48 военных целей в тылу врага

По ключевой электроподстанции Севастополя нанесено 7 ударов

Оккупированный город полностью лишился энергоснабжения

Силы беспилотных систем Украины подтвердили успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света.

"Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт… Выходит, что "ждет" пока только Камчатка", - иронично написал в Telegram командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" .

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По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

"Устала ночью 24 июня главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"), - рассказал "Мадяр".

Операцию выполнили подразделения 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем при координации вновь Центра глубинного поражения СБС.

Всего за ночь украинские беспилотники результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в тылу российских войск на временно оккупированных южных территориях.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

В Севастополе - блэкаут: детали атаки 24 июня 2026

Как писал Главред, в ночь на 24 июня временно оккупированный Крым оказался под массированной атакой. Над разными районами полуострова местные жители фиксировали пролет ракет или реактивных дронов. Взрывы прогремели в Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Гвардейском.

Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под ударом оказалась Балаклавская ТЭС.

Было три "прилета" по электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь", которая питает весь Севастопольский энергорайон, является основным узловым объектом в Севастополе.

Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. По его словам, экстренные службы пытаются оценить масштабы повреждений, а город на время остается без света.

Отметим, июнь для оккупированного острова стал очень "жарким". Особенно вторая половина месяца отличилась беспрецедентной по плотности и непрерывности серией комбинированных ударов. Детальнее читайте в материале: Крым в ловушке: как Украина реализует стратегию изоляции полуострова и что будет дальше.

В ближайшее время Крым превратится в остров — Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что украинские дроны фактически изолируют временно оккупированный Крым, поэтому в ближайшее время полуостров "превратится в остров".

Об этом он сообщил в интервью журналисту, блогеру Сергею Пейчеву на YouTube-канале PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", — подчеркнул Федоров.

По его словам, такая ситуация может иметь "неожиданные последствия" для российской стороны.

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Об источнике: Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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