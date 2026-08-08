Доллар и евро в середине августа: банкир рассказал, стоит ли скупать валюту

В ближайшие дни гривна может оказаться под дополнительным давлением из-за роста спроса на валюту со стороны импортеров.

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Что будет с долларом и евро в середине августа / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Рынок топлива может усилить спрос на валюту, но НБУ будет сдерживать колебания курса

Доллар и евро на следующей неделе, вероятно, останутся в прогнозируемых пределах

Признаков ажиотажного спроса на валюту и резкого обвала гривны пока нет

В середине августа на валютный рынок Украины может повлиять ситуация на топливном рынке. Из-за нестабильных цен на нефть и рисков, связанных с безопасностью, украинские импортеры могут активнее покупать валюту, чтобы заранее сформировать запасы.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина рассказал, каким будет курс доллара и евро на следующей неделе и какие риски могут повлиять на гривну.

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Банкир прогнозирует, что спрос на валюту и в дальнейшем будет превышать предложение. Однако НБУ будет компенсировать дефицит с помощью интервенций, поэтому резких колебаний не ожидается.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Дополнительным вызовом для валютного рынка Лесовой называет возможное сокращение экспорта из-за российских атак на торговые суда. Если Украина будет экспортировать меньше товаров, это будет означать и меньший приток валютной выручки в страну.

В то же время сейчас этот фактор компенсируется международной финансовой помощью. Поэтому непосредственной угрозы для курсовой стабильности эксперт не видит.

Каким будет курс доллара и евро 10–16 августа

По прогнозу Лесового, в период с 10 по 16 августа валютный рынок будет оставаться под контролем.

Ожидаемые курсовые границы следующие:

межбанк: 44,5–45 грн за доллар и 51–51,7 грн за евро;

наличный рынок: 44,6–45 грн за доллар и 51–51,7 грн за евро.

"Информационные волны могут накатывать одна за другой, однако валютный рынок, скорее всего, останется в пределах своих нынешних "берегов", - подытожил Лесовой.

Стоит ли скупать валюту

Банкир отмечает, что осенью традиционно усиливаются опасения относительно возможного наступления РФ, сложной зимы или резкого падения гривны. В то же время за более чем четыре года полномасштабной войны ни один из этих факторов не привел к валютному коллапсу.

"Часть людей может решить купить доллары или евро "про запас", соглашаясь на явно завышенный курс продажи. Однако признаков мощного ажиотажного спроса пока нет", - говорит Лесовой.

По его словам, благодаря политике НБУ наличный курс будет оставаться близким к межбанковскому, поэтому появления двух разных валютных рынков не ожидается.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют – последние новости

"Главред" ранее писал, что в понедельник, 10 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США практически не изменился в цене, тогда как евро и польский злотый несколько подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отметил, что отметка в 45 гривен остается ключевым уровнем для рынка. По его прогнозу, в августе курс доллара на межбанковском рынке может находиться в пределах 45–46 гривен, а евро - 50,5–52 гривен.

Ранее Лесовой сообщал, что в августе на валютный рынок будет оказывать давление сезонное оживление спроса. По базовому сценарию в августе ожидается курс доллара в пределах 44,5–45,5 грн и евро в пределах 51–52,5 грн.

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О личности: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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