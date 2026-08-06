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На валютном рынке грядут перемены: сколько будут стоить доллар и евро в Украине

Анна Косик
6 августа 2026, 10:27
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Банкир объяснил, какие риски могут возникнуть для валют в Украине на следующей неделе.
На валютном рынке грядут перемены: сколько будут стоить доллар и евро в Украине
Прогноз изменений на валютном рынке Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщил Лесовой:

  • Гривна сохранит равновесие, несмотря на усиление информационного давления
  • Курс доллара удержится в пределах 44,5–45,0 гривен
  • Курс евро останется в диапазоне 51–51,7 гривен

Спрос на валюту в Украине в течение 10-16 августа продолжит превышать предложение - главным фактором давления на курс станет активность энерготрейдеров и импортеров нефтепродуктов.

Об этом в комментарии Главреду рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой. По его словам, такой дисбаланс не станет неожиданностью для регулятора - Нацбанк готов компенсировать недостаток предложения собственными инструментами.

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"Ситуация не станет неожиданностью для Нацбанка. Регулятор, придерживаясь режима "управляемой гибкости", будет компенсировать нехватку валюты с помощью интервенций. Ожидается, что продажа валюты НБУ останется значительной, но вряд ли превысит привычный уровень в 800–900 миллионов долларов в неделю", - отметил Лесовой.

Общий макроэкономический фон пока также не сигнализирует о приближении резких изменений - сезонная сдержанность цен на продовольствие снижает инфляционное давление и поддерживает благоприятную среду для национальной валюты.

Несмотря на общую стабильность, именно рынок топлива в ближайшее время может стать отправной точкой для частичных инфляционных колебаний. Лесовой указывает сразу на два источника опасности.

"Риски связаны не только с мировыми ценами на нефть, но и с ситуацией в сфере безопасности внутри Украины. Если стоимость топлива будет расти, это повлияет на производителей, перевозчиков и поставщиков услуг", - пояснил банкир.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Дополнительное давление на рынок создают сложности с морским экспортом из-за атак врага на торговые суда. Сокращение экспортных операций означает меньший объем валютной выручки, поступающей на внутренний рынок.

"Пока что Украина получает значительные объемы международной финансовой помощи, поэтому сокращение экспортных поступлений не представляет непосредственной угрозы. Однако в стратегическом плане затянувшиеся проблемы с экспортом могут негативно сказываться на объемах международных резервов", - отметил Лесовой.

Как изменится курс валют в Украине

В течение следующей недели эксперт не исключает роста информационной напряженности вокруг темы валютного рынка - в СМИ и соцсетях будут активнее говорить о возможном новом наступлении врага и риске обвала гривны.

"За четыре с половиной года войны ни один из этих сценариев не привел к катастрофе на валютном рынке. Однако они могут ситуативно увеличивать спрос на валютную наличность", - подчеркнул Лесовой.

Часть граждан будет пытаться приобрести доллары или евро независимо от стоимости, что может привести к временному увеличению разницы между курсом покупки и курсом продажи, хотя признаков масштабного ажиотажа нет.

По прогнозу Лесового, официальный курс американской валюты останется в пределах 44,5–45,0 гривен за доллар, а евро - в диапазоне 51–51,7 гривен, при этом ежедневные колебания на межбанке не превысят 0,05–0,15 гривны, а в обменных пунктах - до 0,3 гривны.

"Наличный курс благодаря режиму "управляемой гибкости" будет оставаться близким к межбанковскому. Возникновения отдельного, оторванного от общего рынка курсового уровня не ожидается. Информационный "ветер" может менять силу и направление, однако вряд ли это существенно повлияет на курсовые показатели", - отметил Лесовой.

Что будет с курсом валют в Украине до осени

Главред писал, что, по словам вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, в августе валютный рынок, скорее всего, продолжит июльские тенденции.

По его мнению, предпосылок для неконтролируемых колебаний курса пока нет. Резкое подорожание доллара возможно лишь в случае серьезного ухудшения экономической или военной ситуации либо возникновения внешнего шока.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в четверг, 6 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар незначительно подешевел, тогда как евро и польский злотый выросли в цене по сравнению с предыдущим днем.

Ранее сообщалось, что главным фактором, который будет определять динамику валютного рынка, станет цена на нефтепродукты, поскольку Украина в значительной степени зависит от их импорта, а подорожание энергоносителей автоматически повышает спрос импортеров на доллары и евро.

Накануне стало известно, что в августе на валютном рынке Украины одновременно будут действовать две противоположные группы факторов - одни будут поддерживать гривну, другие - оказывать краткосрочное давление на курс.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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