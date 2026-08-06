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США помогли усилить удары по РФ: в Politico раскрыли детали сотрудничества разведок

Анна Ярославская
6 августа 2026, 09:01
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Американские сенаторы подтвердили расширение сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, а эксперты связывают с ним результативность ударов по энергетике РФ.
Трамп, Зеленский
Удары вглубь России - американская разведка усилила эффект / Фото: president.gov.ua, Exilenova+

Ключевые факты:

  • Обмен разведданными вырос после паузы в марте 2025
  • Сенаторы двух партий подтвердили улучшение ситуации
  • США сами получают выгоду от разведки Киева
  • Преимущество Украины эксперты видят в успехах на фронте

Обмен разведданными между Вашингтоном и Киевом существенно расширился после того, как в марте 2025 года Белый дом временно перекрыл украинской стороне доступ к информации - решение последовало за провальной встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Как пишет Politico, прогресс в обмене данными подтверждают представители обеих партий в Сенате. Демократ Марк Уорнер, работающий в Комитете по разведке, связал новое качество сотрудничества с изменившимся расчетом Киева на дальнюю дистанцию.

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"Я не хочу вдаваться в детали, но она улучшилась. Это вместе с действительно разумной стратегией дальнобойных ударов существенно улучшило позицию украинцев", - сказал Уорнер.

С тем, что объем передаваемой информации возрос, согласились и республиканцы - Джон Корнин, а также глава Комитета по вооруженным силам Роджер Викер. Мотивацию Вашингтона Корнин объяснил переменой ситуации на фронте.

"Все любят победителей, и, похоже, Украина переломила ход войны", - сказал Корнин.

Демократ Тим Кейн заявил, что оценил разницу лично, сопоставив свои поездки в апреле 2025 и в июле 2026 года: по его словам, теперь он ощущает больше уверенности в коммуникации.

Данные для ударов по энергетике

Отдельное направление - согласие администрации на использование американской информации при поражении объектов в глубине российской территории. Директор по инновациям и разведке из открытых источников Института изучения войны Джордж Баррос считает такое решение принципиальным для формирования "должной структуры стимулов", которая должна подтолкнуть Москву к переговорам.

"Эти удары стали намного мощнее и эффективнее только с 2025 года, когда новая администрация Трампа разрешила обмен разведданными, который помог украинцам получить лучшую информацию для более эффективных ударов", - рассказал Баррос.

Он также напомнил, что системы раннего предупреждения США передают Киеву сигналы о приближающихся ракетных атаках с первых дней полномасштабной войны.

В Белом доме на запрос о ситуации ответили формулировкой о приоритете урегулирования: там заявили, что президент и его команда сохраняют приверженность конструктивной роли в завершении войны и оптимизм по поводу будущего мирного соглашения.

ЦРУ и офис директора национальной разведки комментариев не предоставили.

Поток информации идет в обе стороны

Выгода от сотрудничества не односторонняя. Бывший посол США в Украине (2003-2006) Джон Гербст, сохраняющий контакты с украинскими чиновниками, оценивает возможности Киева на российском направлении предельно высоко.

"Нет никаких сомнений в следующем: у Украины есть выдающаяся разведка о России", - сказал он.

Этот ресурс Зеленский пробовал конвертировать в переговорный аргумент: перед июльским визитом в Овальный кабинет он объявил, что передаст Трампу доказательства помощи России Тегерану - на фоне обсуждения иранского вопроса с американской стороной.

Качество украинских оценок отмечает и научный сотрудник по России и Евразии Совета по международным отношениям Стивен Сестанович: "Когда общаешься с украинскими разведчиками, слышишь уверенные оценки того, что происходит в Москве, и не только в Кремле".

Главным козырем Киева в отношениях с Вашингтоном эксперты называют не дипломатию, а результат на поле боя - импульс войне придали дешевые дроны и поражение цели вглубь российской территории.

"Никто - включая наш оборонный истеблишмент, и, честно говоря, возможно, даже я сам - год назад не думал, что они окажутся в таком положении, как сейчас", - признал Уорнер.

Визит Зеленского в США и мирные переговоры - новости

Как писал Главред, 28 июля Владимир Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Двусторонняя встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме за закрытыми дверями, без представителей СМИ.

По данным журналистов, Трамп и Зеленский рассмотрели варианты достижения мирного соглашения и вопросы долгосрочного сотрудничества в сфере обороны, в частности возможное предоставление Украине разрешений на производство американского вооружения.

В ближайшие недели могут появиться новые возможности для возобновления переговоров между Украиной и Россией. В США заявили о подготовке дипломатических инициатив, направленных на поиск путей к завершению войны. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

Заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица считает, что продолжение дальнобойных ударов по российской территории может со временем заставить Кремль вернуться к переговорам о прекращении войны.

Зеленский раскрыл новый план Путина на осень

Российский лидер Владимир Путин не готов остановить войну против Украины. Украинская разведка выяснила, что в России готовят мобилизацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

"Путин не готов остановить эту войну. Есть данные разведки, что он готовится к мобилизации. Он хочет сделать это после выборов в Госдуму 21 сентября. Он хочет усилить мобилизацию. Не открыто, потому что боится своего общества, но он сделает это в начале октября", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что этому можно противодействовать, если Украина и ее партнеры создадут для России серьезные трудности в сфере логистики, снабжения ресурсами и военного потенциала.

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Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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