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Не жир и не волосы: какая скрытая привычка на самом деле забивает трубы

Марина Иваненко
5 августа 2026, 21:49
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Канализация забивается не только из-за жира и волос. Низкие температуры стирки и некоторые стиральные порошки способствуют образованию налёта в трубах.
Почему забивается канализация
Почему забивается канализация / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Почему канализация забивается без жира
  • Как определить место засора
  • Какие привычки защитят трубы от засоров

Когда вода начинает медленно стекать в раковине или ванне, большинство людей сразу винят жир, волосы или остатки еды. Однако засоры канализационных труб нередко возникают по менее очевидным причинам, связанным с повседневными бытовыми привычками и даже ошибками при монтаже системы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание УНИАН, одной из распространенных причин образования плотного налета в канализационных трубах является регулярная стирка при низких температурах с использованием недорогих стиральных порошков. Некоторые из таких средств содержат мел или известь, которые не всегда полностью растворяются в воде и постепенно оседают на внутренних стенках труб.

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Что чаще всего приводит к засорению

Стирка на коротких циклах при температуре 30–40 градусов может способствовать накоплению остатков моющего средства. Со временем они смешиваются с жиром, мылом и другими загрязнениями, образуя плотный налет, который сужает просвет трубы.

Еще одна распространенная причина - неправильный уклон канализационных труб. Если при монтаже не обеспечить рекомендуемый уклон примерно 2–3 сантиметра на каждый метр длины, вода будет застаиваться, а осадок будет накапливаться значительно быстрее.

Как понять, где возникла засора

Определить примерное место образования пробки можно без специального оборудования.

Откройте кран на полную мощность на несколько секунд, а затем перекройте воду.

Если вода почти не стекает, скорее всего, засор находится возле слива или в сифоне, который можно прочистить самостоятельно.

Если же вода стекает медленно, проблема может быть глубже в трубе. В таком случае для очистки часто используют сантехнический трос или обращаются к специалистам.

Видео о том, как прочистить трубы в ванной, можно посмотреть здесь:

Как предотвратить появление засоров

В качестве профилактики рекомендуется хотя бы раз в две недели запускать стиральную машину на программе с температурой 60–90 градусов. Горячая вода помогает растворять накопившиеся отложения и снижает риск образования плотного налета.

Как отмыть плитку в ванной инфографика
Как отмыть плитку в ванной инфографика / Главред

Также не стоит заливать кипяток в пластиковые канализационные трубы, ведь слишком высокая температура может привести к их деформации. С осторожностью следует использовать и агрессивные химические средства для прочистки, поскольку они способны повредить пластиковые элементы системы.

Регулярный уход за канализацией, правильный выбор режимов стирки и контроль состояния труб помогут значительно снизить риск засоров. Если же вода перестает нормально стекать, а проблему не удается устранить простыми способами, лучше не откладывать обращение к сантехнику, чтобы избежать более серьезной аварии.

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Об источнике: УНИАН

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