Не жир и не волосы: какая скрытая привычка на самом деле забивает трубы

Вы узнаете:
- Почему канализация забивается без жира
- Как определить место засора
- Какие привычки защитят трубы от засоров
Когда вода начинает медленно стекать в раковине или ванне, большинство людей сразу винят жир, волосы или остатки еды. Однако засоры канализационных труб нередко возникают по менее очевидным причинам, связанным с повседневными бытовыми привычками и даже ошибками при монтаже системы. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание УНИАН, одной из распространенных причин образования плотного налета в канализационных трубах является регулярная стирка при низких температурах с использованием недорогих стиральных порошков. Некоторые из таких средств содержат мел или известь, которые не всегда полностью растворяются в воде и постепенно оседают на внутренних стенках труб.
Что чаще всего приводит к засорению
Стирка на коротких циклах при температуре 30–40 градусов может способствовать накоплению остатков моющего средства. Со временем они смешиваются с жиром, мылом и другими загрязнениями, образуя плотный налет, который сужает просвет трубы.
Еще одна распространенная причина - неправильный уклон канализационных труб. Если при монтаже не обеспечить рекомендуемый уклон примерно 2–3 сантиметра на каждый метр длины, вода будет застаиваться, а осадок будет накапливаться значительно быстрее.
Как понять, где возникла засора
Определить примерное место образования пробки можно без специального оборудования.
Откройте кран на полную мощность на несколько секунд, а затем перекройте воду.
Если вода почти не стекает, скорее всего, засор находится возле слива или в сифоне, который можно прочистить самостоятельно.
Если же вода стекает медленно, проблема может быть глубже в трубе. В таком случае для очистки часто используют сантехнический трос или обращаются к специалистам.
Видео о том, как прочистить трубы в ванной, можно посмотреть здесь:
Как предотвратить появление засоров
В качестве профилактики рекомендуется хотя бы раз в две недели запускать стиральную машину на программе с температурой 60–90 градусов. Горячая вода помогает растворять накопившиеся отложения и снижает риск образования плотного налета.
Также не стоит заливать кипяток в пластиковые канализационные трубы, ведь слишком высокая температура может привести к их деформации. С осторожностью следует использовать и агрессивные химические средства для прочистки, поскольку они способны повредить пластиковые элементы системы.
Регулярный уход за канализацией, правильный выбор режимов стирки и контроль состояния труб помогут значительно снизить риск засоров. Если же вода перестает нормально стекать, а проблему не удается устранить простыми способами, лучше не откладывать обращение к сантехнику, чтобы избежать более серьезной аварии.
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Об источнике: УНИАН
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