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Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа

Руслана Заклинская
5 августа 2026, 16:14
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Украинская гривна несколько укрепилась по отношению к доллару США.
Доллар падает, евро и злотый взлетели: новый курс валют на 6 августа
Курс валют в Украине на 6 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой курс доллара установил НБУ на 6 августа
  • На сколько подорожал евро
  • Как изменился курс польского злотого

В четверг, 6 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар незначительно подешевел, тогда как евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 6 августа установлен на уровне 44,69 грн/долл. Накануне, 5 августа, американская валюта стоила 44,75 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 6 копеек.

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Курс евро

Официальный курс евро на 6 августа составляет 51,63 грн/евро. Для сравнения, 5 августа он был на уровне 51,54 грн/евро. Таким образом, европейская валюта подорожала примерно на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,72/44,75 грн/долл., а к евро - 51,69/51,72 грн/евро.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 6 августа установлен на уровне 11,99 грн/злотый. Накануне он составлял 11,97 грн/злотый, поэтому польская валюта подорожала примерно на 2 копейки.

Каким будет курс доллара и евро в августе - прогноз эксперта

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в комментарии ТСН.ua прогнозирует, что в августе курс доллара на межбанковском рынке будет находиться в пределах 45–46 грн, а курс евро - 50,5–52 грн. По словам эксперта, после повышения учетной ставки Национальным банком гривня может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако риски ее дальнейшего ослабления остаются.

"Уровень 45 грн/доллар остается ключевым, и его преодоление станет сигналом перехода к новой реальности: 45–46 грн за доллар", - отметил Шевчишин.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

В то же время аналитик предупредил, что продолжение блокады украинских портов может сократить валютные поступления в страну и усилить давление на гривню. При таком сценарии курс доллара на межбанке может приблизиться к 46 грн, а наличный курс будет примерно на 15-20 копеек выше.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка "Глобус" Тарас Лесовой заявил, что курс доллара в августе может превысить 45 гривен. Он подчеркнул, что сезонное оживление спроса на валюту вызовет дополнительное краткосрочное давление на курс.

Клиент ПриватБанка сообщил об инциденте, во время которого банкомат принял наличные, но не зачислил средства на карточный счет. Он отметил, что во время операции банкомат выдал только чек.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 5 августа. Официальный курс доллара составил 44,75 грн, а евро - 51,54 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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