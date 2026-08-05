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Черные пятна на помидорах: простое средство поможет спасти урожай

Мария Николишин
5 августа 2026, 11:30
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Пораженные плоды спасти невозможно, но остальную часть урожая еще можно сохранить.
Черные пятна на помидорах: простое средство поможет спасти урожай
Почему чернеют помидоры / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему кальций не доходит до плодов помидора
  • Почему яичная скорлупа не дает быстрого эффекта

Сезон сбора помидоров сейчас как раз в самом разгаре. Однако весь урожай может испортиться, если на помидорах начинают появляться черные пятна.

Главред решил разобраться, как спасти урожай помидоров от черных пятен.

видео дня

Что такое черные пятна на помидорах

Черное сухое пятно на нижней стороне помидора - это не грибок и не бактериальная инфекция, а верхушечная гниль, физиологическое нарушение, вызванное дефицитом кальция непосредственно в плоде. Пораженные помидоры невозможно ни вылечить, ни съесть - их остается только выбросить, зато остальную часть урожая, которая продолжает наливаться, еще реально спасти, пишет deccoria.pl.

Начинается все с небольшого коричневого пятна, которое со временем темнеет, впадает, подсыхает и распространяется на все большую площадь плода. Помимо помидоров, это же расстройство проявляется на перце, кабачках, баклажанах и тыквах.

Почему появляются черные пятна на помидорах

Распространенное мнение, что причина в бедной кальцием почве, в большинстве случаев ошибочно. В большинстве случаев этого элемента в почве достаточно, проблема - в транспортировке: кальций перемещается вместе с водой, поэтому при пересушенной или нерегулярно поливаемой почве растение физически не успевает доставить его к активно растущим плодам.

Наиболее уязвимы - помидоры в горшках, на высоких грядках и под открытым солнцем, где почва быстро теряет влагу. Именно там плоды первыми реагируют на дефицит, даже когда анализ почвы показывает норму.

Как правильно поливать помидоры
Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Чем удобрять помидоры, чтобы исчезли черные пятна

Многие садоводы используют яичную скорлупу как природный источник кальция. Ее можно высушить, измельчить и добавить в компост или смешать с почвой вокруг растений.

Также можно приготовить экстракт яичной скорлупы, залив ее водой и оставив на несколько дней.

Однако важно помнить, что кальций, содержащийся в яичной скорлупе, высвобождается довольно медленно. Это означает, что данное удобрение может обогатить почву в долгосрочной перспективе.

Как избавиться от черных пятен на помидорах – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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