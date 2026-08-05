Черные пятна на помидорах: простое средство поможет спасти урожай

Пораженные плоды спасти невозможно, но остальную часть урожая еще можно сохранить.

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Почему чернеют помидоры / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему кальций не доходит до плодов помидора

Почему яичная скорлупа не дает быстрого эффекта

Сезон сбора помидоров сейчас как раз в самом разгаре. Однако весь урожай может испортиться, если на помидорах начинают появляться черные пятна.

Главред решил разобраться, как спасти урожай помидоров от черных пятен.

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Что такое черные пятна на помидорах

Черное сухое пятно на нижней стороне помидора - это не грибок и не бактериальная инфекция, а верхушечная гниль, физиологическое нарушение, вызванное дефицитом кальция непосредственно в плоде. Пораженные помидоры невозможно ни вылечить, ни съесть - их остается только выбросить, зато остальную часть урожая, которая продолжает наливаться, еще реально спасти, пишет deccoria.pl.

Начинается все с небольшого коричневого пятна, которое со временем темнеет, впадает, подсыхает и распространяется на все большую площадь плода. Помимо помидоров, это же расстройство проявляется на перце, кабачках, баклажанах и тыквах.

Почему появляются черные пятна на помидорах

Распространенное мнение, что причина в бедной кальцием почве, в большинстве случаев ошибочно. В большинстве случаев этого элемента в почве достаточно, проблема - в транспортировке: кальций перемещается вместе с водой, поэтому при пересушенной или нерегулярно поливаемой почве растение физически не успевает доставить его к активно растущим плодам.

Наиболее уязвимы - помидоры в горшках, на высоких грядках и под открытым солнцем, где почва быстро теряет влагу. Именно там плоды первыми реагируют на дефицит, даже когда анализ почвы показывает норму.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

Чем удобрять помидоры, чтобы исчезли черные пятна

Многие садоводы используют яичную скорлупу как природный источник кальция. Ее можно высушить, измельчить и добавить в компост или смешать с почвой вокруг растений.

Также можно приготовить экстракт яичной скорлупы, залив ее водой и оставив на несколько дней.

Однако важно помнить, что кальций, содержащийся в яичной скорлупе, высвобождается довольно медленно. Это означает, что данное удобрение может обогатить почву в долгосрочной перспективе.

Как избавиться от черных пятен на помидорах – видео:

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