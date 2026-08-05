Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

Склад Wildberries в Алексине считается одним из крупнейших логистических объектов в регионе.

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Wildberries в Алексине - дроны вызвали мощный пожар на складе / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus,

Кратко:

Дроны атаковали склад Wildberries в Алексине

После взрывов вспыхнул масштабный пожар

Местный губернатор подтвердил атаку

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

Как пишут мониторинговые каналы, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников. Вскоре в городе слышали пролет дронов и громкие взрывы. После серии взрывов на объекте начался сильный пожар.

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Очевидцы утверждают, что пожар виден на расстоянии десятков километров. Также на месте поднялся густой чёрный дым.

Мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал кадры пожара в Алексине, на которых видно огромный столб черного дыма.

Смотрите видео - В Алексине атакован склад Wildberries:

Стоит отметить, что склад Wildberries в Алексине считается одним из крупнейших логистических объектов в регионе. Общая площадь комплекса составляет около 300 тысяч квадратных метров.

Логистический центр был открыт в 2022 году и играл ключевую роль в хранении и распределении товаров. Хаб обеспечивал покрытие Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и других близлежащих областей Центральной России, а также частично разгружал логистические центры Московского региона.

Пожар, вероятно, охватил значительную или полную часть комплекса.

Горит склад Wildberries в Алексине / Фото: Supernova

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку.

"Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Валдберис с последующим его возгоранием. На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

По словам Миляева, было "уничтожено 107 украинских беспилотников".

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Мадяр анонсировал новые удары по Wildberries

Атаки по объектам российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди 2 августа, после атаки на Самарскую область. По его словам, очередной "результативный хук" по компании стал не последним, предупредил.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им сменить корпоративную айдентику компании и намекнул на предстоящую расплату за войну.

"Касса еще впереди", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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