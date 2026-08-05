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Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

Анна Ярославская
5 августа 2026, 07:43
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Склад Wildberries в Алексине считается одним из крупнейших логистических объектов в регионе.
Атака на Тульскую область РФ
Wildberries в Алексине - дроны вызвали мощный пожар на складе / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus,

Кратко:

  • Дроны атаковали склад Wildberries в Алексине
  • После взрывов вспыхнул масштабный пожар
  • Местный губернатор подтвердил атаку

В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.

Как пишут мониторинговые каналы, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны беспилотников. Вскоре в городе слышали пролет дронов и громкие взрывы. После серии взрывов на объекте начался сильный пожар.

видео дня

Очевидцы утверждают, что пожар виден на расстоянии десятков километров. Также на месте поднялся густой чёрный дым.

Мониторинговый канал Exilenova+ опубликовал кадры пожара в Алексине, на которых видно огромный столб черного дыма.

Смотрите видео - В Алексине атакован склад Wildberries:

Скриншот

Стоит отметить, что склад Wildberries в Алексине считается одним из крупнейших логистических объектов в регионе. Общая площадь комплекса составляет около 300 тысяч квадратных метров.

Логистический центр был открыт в 2022 году и играл ключевую роль в хранении и распределении товаров. Хаб обеспечивал покрытие Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и других близлежащих областей Центральной России, а также частично разгружал логистические центры Московского региона.

Пожар, вероятно, охватил значительную или полную часть комплекса.

Горит склад Wildberries в Алексине
Горит склад Wildberries в Алексине / Фото: Supernova

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку.

"Произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Валдберис с последующим его возгоранием. На месте работают оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

По словам Миляева, было "уничтожено 107 украинских беспилотников".

Атаки по РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июля дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.

В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.

30 июля беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области, на объекте вспыхнул масштабный пожар. Также под удар попал склад WB в Удмуртской Республике.

Почему Wildberries стал мишенью?
Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

29 июля Силы обороны Украины уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.

25 июля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Украина атаковала дронами склад Wildberries в Екатеринбурге на расстоянии около 1750 километров от административной границы.

Крупнейшие логистические центры Wildberries в России
Крупнейшие логистические центры Wildberries в России / Инфографика: Главред

Мадяр анонсировал новые удары по Wildberries

Атаки по объектам российского маркетплейса Wildberries будут продолжаться. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди 2 августа, после атаки на Самарскую область. По его словам, очередной "результативный хук" по компании стал не последним, предупредил.

Обращаясь к жителям страны-агрессора, командующий СБС в ироничной форме предложил им сменить корпоративную айдентику компании и намекнул на предстоящую расплату за войну.

"Касса еще впереди", - отметил Бровди, посоветовав россиянам перекрасить логотип в желто-голубые цвета.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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