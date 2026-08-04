Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на 5 августа.

https://glavred.info/economics/dollar-evro-i-zlotyy-rezko-poleteli-vniz-kurs-valyut-na-5-avgusta-10785821.html Ссылка скопирована

Курс валют в Украине на 5 августа / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 5 августа

Сколько стоит евро

Как изменился курс злотого

В среду, 5 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Все три основные иностранные валюты подешевели по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 5 августа установлен на уровне 44,75 грн/долл. Накануне он составлял 44,79 грн/долл., поэтому американская валюта подешевела примерно на 4 копейки.

видео дня

Курс евро

Официальный курс евро на 5 августа составляет 51,54 грн/евро. Для сравнения, 4 августа он был на уровне 51,64 грн/евро. Таким образом, европейская валюта потеряла в цене около 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,65/44,70 грн/долл., а к евро - 51,43/51,48 грн/евро.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 5 августа установлен на уровне 11,97 грн/злотый. Накануне он составлял 12,00 грн/злотый, поэтому польская валюта подешевела на 3 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара и евро в августе - прогноз эксперта

После повышения учетной ставки Национальным банком Украины гривня может стать более привлекательной для вкладчиков и инвесторов, однако это не означает, что риски ее дальнейшего ослабления исчезли, заявил в комментарии ТСН.ua финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. По его словам, ключевой отметкой для валютного рынка остается уровень 45 гривен за доллар.

"Уровень 45 грн/доллар остается ключевым, и его преодоление станет сигналом перехода к новой реальности: 45–46 грн за доллар", - пояснил эксперт.

Шевчишин прогнозирует, что в августе курс доллара на межбанковском рынке, скорее всего, будет находиться в диапазоне 45–46 грн, а евро - 50,5–52 грн. В то же время он предупредил, что продолжение блокады украинских портов может сократить валютные поступления в страну и усилить давление на гривню. В таком случае доллар может приблизиться к 46 грн на межбанке, тогда как наличный курс будет примерно на 15-20 копеек выше.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Тарас Лесовой заявил, что главным риском для валют является вопрос транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив. По его прогнозу, курс доллара может находиться в пределах 44,6–45 грн на межбанке, а евро - 50,8–51,5 грн на межбанке в период с 27 июля по 2 августа.

Также Лесовой сообщил, что в августе на валютный рынок будет оказывать давление сезонное оживление спроса. По базовому сценарию в августе ожидается курс доллара в пределах 44,5–45,5 грн и евро в пределах 51–52,5 грн.

Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют на 4 августа. Курс доллара составил 44,78 грн (+15 копеек), евро - 51,64 грн (+37 копеек), а злотый - 12,00 грн (+12 копеек) по сравнению с предыдущим днем.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред