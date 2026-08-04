Трамп анонсировал возможное открытие Ормузского пролива 4 августа: что говорят в Иране

Белый дом называет разблокирование морского пути лишь первым этапом соглашения, тогда как МИД Ирана заявляет, что никаких переговоров с США не ведет.

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Трамп заявил о возможном полном открытии Ормузского пролива / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп анонсировал полное открытие пролива 4 августа

США выступают против любой платы за проход

МИД Ирана отрицает факт проведения переговоров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить полноценное судоходство через Ормузский пролив уже 4 августа, а переговоры между сторонами продвигаются быстро. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Что касается сроков, глава Белого дома высказался максимально конкретно.

"Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие", - заявил президент США.

Отдельно он коснулся финансовых условий использования ключевого морского коридора. По словам Трампа, транзит должен оставаться бесплатным для всех судов, а Вашингтон не согласится ни на какие тарифы или сборы, которые Тегеран мог бы ввести для перевозчиков.

Судоходство - лишь первый этап

Разблокирование маршрута американский президент рассматривает как стартовую договоренность, после которой повестка дня изменится. Следующим пунктом, по его словам, станет иранская ядерная программа.

Трамп подчеркнул, что Тегеран не должен получить ядерное оружие, и назвал нынешний переговорный процесс последней возможностью для иранской стороны избежать масштабного американского удара.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Что говорят в Тегеране

Официальные сигналы с иранской стороны противоречат заявлениям Белого дома. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи накануне сообщил, что никаких переговоров с Вашингтоном Тегеран сейчас не ведет.

Договоренностей об открытии Ормузского пролива иранская сторона официально также не подтверждала.

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Как ранее сообщал Главред, ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется. В среду вечером, 8 июля, Вооруженные силы США начали новую волну военных ударов по объектам в Иране. Этот шаг стал прямым ответом на атаку Тегерана на три грузовых судна в акватории Ормузского пролива.

Напомним, 14 июня Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива.

Он отмечал, что документ станет полной противоположностью ядерному соглашению времен Барака Обамы и должен полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия.

Накануне Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

В то же время Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

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Об источнике: Белый дом Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

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