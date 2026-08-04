Еще не поздно: 20 овощей, которые нужно посеять в августе, чтобы собирать урожай до зимы

О чем идет речь в материале:
- Что посадить в августе в открытый грунт в Украине
- Как рассчитать количество дней до первых заморозков
- Зачем накрывать грядку с морковью доской после посева в жару
Август - это вовсе не финал огородного сезона, а начало его второй волны. В августе у дачников есть еще как минимум 7–9 недель для выращивания овощей и зелени, которые успеют дать богатый урожай до наступления устойчивых холодов.
Известный блогер и автор YouTube-канала "The Gardening Channel With James Prigioni" Джеймс Приджиони поделился своей системой августовских посадок более 20 культур.
Главред выяснил, что посадить в августе.
Как рассчитать сроки посадки в августе для климата Украины
Главным ориентиром для любых августовских посевов является дата первого ожидаемого заморозка. Если в регионе автора (зона 7а) заморозки наступают около 15 октября, то для большинства регионов Украины (зоны 5b и 6a/6b) первый заморозок обычно наступает раньше - с 25 сентября по 5 октября.
Это означает, что в начале августа у украинских огородников остается от 50 до 65 безморозных дней.
"Всегда существует 30% вероятности, что заморозки начнутся раньше или позже прогноза. Однако важно учитывать: с наступлением прохладных ночей и сокращением светового дня в августе и сентябре летние овощи растут медленнее. Если до заморозков осталось 50 дней, не стоит сажать культуры с циклом созревания в 50 дней - это слишком рискованно, всегда закладывайте запас времени", - предупреждает Приджиони.
Какие скороспелые овощи еще можно посеять в начале августа
Если в начале августа вы хотите собрать ещё один урожай летних овощей, выбирайте только сверхранние сорта огурцов, кабачков и кустовой фасоли. Все они погибают от малейшего заморозка, поэтому скорость вегетации имеет решающее значение:
- Огурцы: рекомендуется сорт "Сократ" (52 дня от посева до урожая) вместо поздних сортов вроде "Painted Serpent" (76 дней).
- Кабачки: желтый кабачок "Scallop" созревает всего за 45 дней (в отличие от "Zucchino Rampicante", которому требуется 70 дней).
- Кустовая фасоль: сорт "Royal Burgundy" даст урожай через 53 дня, тогда как сорту "Red Noodle" требуется 90 дней.
Как правильно вырастить капусту, брокколи и цветную капусту к осени
Если время для летних овощей упущено, идеально перейти на морозостойкие капустные культуры, которые не боятся первых лёгких заморозков:
- Ранняя белокочанная капуста: сорт "Джерси Уэйкфилд" (созревает за 65 дней).
- Среднеранний сорткапусты: "Руби Перфекшн" (85 дней).
"В августе я выращиваю капустные культуры в лотках (семенных ячейках). Это позволяет держать молодую рассаду под затеняющей сеткой от жары и под сеткой от насекомых, а главное - сохранить место на грядках для летних овощей, которые еще плодоносят. Если после пересадки в грунт появляется белокрылка, я опрыскиваю растения маслом нима холодного отжима с безопасным мылом", - объясняет блогер.
Смотрите видео о том, чем обработать рассаду капусты от белокрылки в августе:
Как посеять шпинат, рукколу и мангольд в жаркую погоду
Вторая большая группа осенних культур - это зелень: руккола, шпинат, горчица, кале, салат и мангольд. Мангольд вообще можно высаживать весной и собирать до поздней зимы, но его не поздно посеять и сейчас.
Со шпинатом в августе возникает проблема: из-за жары всхожесть семян падает на 50%. Блогер советует применить хитроумную стратификацию:
"Положите семена шпината на несколько дней в морозилку. Затем достаньте, заверните во влажное бумажное полотенце, закройте в пакет с застежкой-молнией и поставьте на несколько дней в холодильник. Такая имитация зимне-весенних условий "разблокирует" всхожесть семян перед высадкой в грунт", - подчеркивает Приджиони.
Как высевать морковь, свеклу и редис прямо в открытый грунт?
Корнеплоды не переносят пересадки рассадой, поэтому их высевают сразу на грядку.
- Редис: растет настолько быстро, что до морозов можно собрать как минимум два урожая.
- Морковь под доской: семенам моркови в жару нужна неделя-две постоянной влаги. Посейте семена на поверхность, полейте и накройте деревянной доской на 7 дней. Проверяйте ежедневно и снимите доску сразу же при появлении первых ростков.
- Свекла: чтобы семена быстро взошли в сухой почве, замочите их в воде на 12 часов перед посадкой.
Зачем замачивать семена гороха перед августовским посевом
Горох высаживают во второй декаде августа, когда спадает пик жары. Перед посевом семена замачивают в воде на 24 часа: они набухают от влаги и дают дружные равномерные всходы даже в теплой почве.
Какую морозостойкую зелень можно оставить на огороде на всю зиму
Отдельную группу составляют суперморозостойкие озимые культуры, которые высевают во второй половине августа для сбора зелени зимой и ранней весной:
- Клейтония ("шахтерский салат"): выдерживает зимние морозы практически без укрытия, обладает сочным лимонным привкусом.
- Татсои и бок-чой (сорт "Purple Lady"): фиолетовая и зеленая азиатская капуста для зимних витаминных салатов.
- Маше (кукурузный салат): растет медленно, но обеспечивает свежей зеленью в конце зимних месяцев.
- Капуста коллард, щавель с красными прожилками и зеленый лук: отличный вариант, когда времени на формирование луковицы уже нет.
"Многие новички думают, что огородничество ограничивается весенними посадками, а осенью сезон заканчивается. Однако осенний и зимний огород - это невероятный опыт, который позволяет собирать собственные витамины круглый год", - подытоживает Джеймс Приджиони.
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Об источнике: The Gardening Channel With James Prigioni
The Gardening Channel With James Prigioni - это один из самых популярных англоязычных YouTube-каналов о садоводстве, огородничестве и создании "пищевых лесов" (food forest), который ведет американский садовод Джеймс Приджиони (James Prigioni). Канал был создан в 2012 году и посвящен органическому выращиванию овощей, фруктов и ягод, а также созданию продуктивных экосистем на приусадебном участке.
Основная тематика канала охватывает естественное земледелие, пермакультуру, выращивание овощей без использования гербицидов и пестицидов, создание многоярусных садов и повышение плодородия почвы. Автор демонстрирует свой собственный сад в штате Нью-Джерси, делится практическими советами по посадке, уходу за растениями, компостированию, мульчированию и получению высоких урожаев экологичными методами.
Особенностью проекта является сочетание обучающего контента с экспериментами. На канале регулярно выходят видео о выращивании растений из семян и остатков овощей, тестировании различных способов посадки, обустройстве теплиц, высоких грядок и пищевых лесов. Среди самых популярных роликов - эксперименты по повторному выращиванию овощей из магазинных продуктов, посадке картофеля в картонных коробках и созданию грядок из подручных материалов.
Канал пользуется большой популярностью среди садоводов по всему миру. По состоянию на 2026 год у него около 1,9 миллиона подписчиков, более 220 миллионов просмотров и свыше 700 видео. В сообществах садоводов канал The Gardening Channel With James Prigioni регулярно рекомендуют как один из лучших источников практических знаний об органическом огородничестве и пермакультуре.
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