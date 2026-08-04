Еще не поздно: 20 овощей, которые нужно посеять в августе, чтобы собирать урожай до зимы

Еще можно успеть посадить более 20 культур до первых заморозков.

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Что посеять в августе - урожай не закончится до зимы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что посадить в августе в открытый грунт в Украине

Как рассчитать количество дней до первых заморозков

Зачем накрывать грядку с морковью доской после посева в жару

Август - это вовсе не финал огородного сезона, а начало его второй волны. В августе у дачников есть еще как минимум 7–9 недель для выращивания овощей и зелени, которые успеют дать богатый урожай до наступления устойчивых холодов.

Известный блогер и автор YouTube-канала "The Gardening Channel With James Prigioni" Джеймс Приджиони поделился своей системой августовских посадок более 20 культур.

видео дня

Главред выяснил, что посадить в августе.

Как рассчитать сроки посадки в августе для климата Украины

Главным ориентиром для любых августовских посевов является дата первого ожидаемого заморозка. Если в регионе автора (зона 7а) заморозки наступают около 15 октября, то для большинства регионов Украины (зоны 5b и 6a/6b) первый заморозок обычно наступает раньше - с 25 сентября по 5 октября.

Это означает, что в начале августа у украинских огородников остается от 50 до 65 безморозных дней.

"Всегда существует 30% вероятности, что заморозки начнутся раньше или позже прогноза. Однако важно учитывать: с наступлением прохладных ночей и сокращением светового дня в августе и сентябре летние овощи растут медленнее. Если до заморозков осталось 50 дней, не стоит сажать культуры с циклом созревания в 50 дней - это слишком рискованно, всегда закладывайте запас времени", - предупреждает Приджиони.

Какие скороспелые овощи еще можно посеять в начале августа

Если в начале августа вы хотите собрать ещё один урожай летних овощей, выбирайте только сверхранние сорта огурцов, кабачков и кустовой фасоли. Все они погибают от малейшего заморозка, поэтому скорость вегетации имеет решающее значение:

Огурцы: рекомендуется сорт "Сократ" (52 дня от посева до урожая) вместо поздних сортов вроде "Painted Serpent" (76 дней).

рекомендуется сорт "Сократ" (52 дня от посева до урожая) вместо поздних сортов вроде "Painted Serpent" (76 дней). Кабачки: желтый кабачок "Scallop" созревает всего за 45 дней (в отличие от "Zucchino Rampicante", которому требуется 70 дней).

желтый кабачок "Scallop" созревает всего за 45 дней (в отличие от "Zucchino Rampicante", которому требуется 70 дней). Кустовая фасоль: сорт "Royal Burgundy" даст урожай через 53 дня, тогда как сорту "Red Noodle" требуется 90 дней.

Как правильно вырастить капусту, брокколи и цветную капусту к осени

Если время для летних овощей упущено, идеально перейти на морозостойкие капустные культуры, которые не боятся первых лёгких заморозков:

Ранняя белокочанная капуста: сорт "Джерси Уэйкфилд" (созревает за 65 дней).

сорт "Джерси Уэйкфилд" (созревает за 65 дней). Среднеранний сорткапусты: "Руби Перфекшн" (85 дней).

"В августе я выращиваю капустные культуры в лотках (семенных ячейках). Это позволяет держать молодую рассаду под затеняющей сеткой от жары и под сеткой от насекомых, а главное - сохранить место на грядках для летних овощей, которые еще плодоносят. Если после пересадки в грунт появляется белокрылка, я опрыскиваю растения маслом нима холодного отжима с безопасным мылом", - объясняет блогер.

Как защитить капусту от вредителей без химии / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем обработать рассаду капусты от белокрылки в августе:

Как посеять шпинат, рукколу и мангольд в жаркую погоду

Вторая большая группа осенних культур - это зелень: руккола, шпинат, горчица, кале, салат и мангольд. Мангольд вообще можно высаживать весной и собирать до поздней зимы, но его не поздно посеять и сейчас.

Со шпинатом в августе возникает проблема: из-за жары всхожесть семян падает на 50%. Блогер советует применить хитроумную стратификацию:

"Положите семена шпината на несколько дней в морозилку. Затем достаньте, заверните во влажное бумажное полотенце, закройте в пакет с застежкой-молнией и поставьте на несколько дней в холодильник. Такая имитация зимне-весенних условий "разблокирует" всхожесть семян перед высадкой в грунт", - подчеркивает Приджиони.

Как высевать морковь, свеклу и редис прямо в открытый грунт?

Корнеплоды не переносят пересадки рассадой, поэтому их высевают сразу на грядку.

Редис: растет настолько быстро, что до морозов можно собрать как минимум два урожая.

растет настолько быстро, что до морозов можно собрать как минимум два урожая. Морковь под доской: семенам моркови в жару нужна неделя-две постоянной влаги. Посейте семена на поверхность, полейте и накройте деревянной доской на 7 дней. Проверяйте ежедневно и снимите доску сразу же при появлении первых ростков.

семенам моркови в жару нужна неделя-две постоянной влаги. Посейте семена на поверхность, полейте и накройте деревянной доской на 7 дней. Проверяйте ежедневно и снимите доску сразу же при появлении первых ростков. Свекла: чтобы семена быстро взошли в сухой почве, замочите их в воде на 12 часов перед посадкой.

Зачем замачивать семена гороха перед августовским посевом

Горох высаживают во второй декаде августа, когда спадает пик жары. Перед посевом семена замачивают в воде на 24 часа: они набухают от влаги и дают дружные равномерные всходы даже в теплой почве.

Какую морозостойкую зелень можно оставить на огороде на всю зиму

Отдельную группу составляют суперморозостойкие озимые культуры, которые высевают во второй половине августа для сбора зелени зимой и ранней весной:

Клейтония ("шахтерский салат"): выдерживает зимние морозы практически без укрытия, обладает сочным лимонным привкусом.

выдерживает зимние морозы практически без укрытия, обладает сочным лимонным привкусом. Татсои и бок-чой (сорт "Purple Lady"): фиолетовая и зеленая азиатская капуста для зимних витаминных салатов.

фиолетовая и зеленая азиатская капуста для зимних витаминных салатов. Маше (кукурузный салат): растет медленно, но обеспечивает свежей зеленью в конце зимних месяцев.

растет медленно, но обеспечивает свежей зеленью в конце зимних месяцев. Капуста коллард, щавель с красными прожилками и зеленый лук: отличный вариант, когда времени на формирование луковицы уже нет.

"Многие новички думают, что огородничество ограничивается весенними посадками, а осенью сезон заканчивается. Однако осенний и зимний огород - это невероятный опыт, который позволяет собирать собственные витамины круглый год", - подытоживает Джеймс Приджиони.

Лунный посевной календарь на август 2026 года / Инфографика: Главред

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Об источнике: The Gardening Channel With James Prigioni The Gardening Channel With James Prigioni - это один из самых популярных англоязычных YouTube-каналов о садоводстве, огородничестве и создании "пищевых лесов" (food forest), который ведет американский садовод Джеймс Приджиони (James Prigioni). Канал был создан в 2012 году и посвящен органическому выращиванию овощей, фруктов и ягод, а также созданию продуктивных экосистем на приусадебном участке. Основная тематика канала охватывает естественное земледелие, пермакультуру, выращивание овощей без использования гербицидов и пестицидов, создание многоярусных садов и повышение плодородия почвы. Автор демонстрирует свой собственный сад в штате Нью-Джерси, делится практическими советами по посадке, уходу за растениями, компостированию, мульчированию и получению высоких урожаев экологичными методами. Особенностью проекта является сочетание обучающего контента с экспериментами. На канале регулярно выходят видео о выращивании растений из семян и остатков овощей, тестировании различных способов посадки, обустройстве теплиц, высоких грядок и пищевых лесов. Среди самых популярных роликов - эксперименты по повторному выращиванию овощей из магазинных продуктов, посадке картофеля в картонных коробках и созданию грядок из подручных материалов. Канал пользуется большой популярностью среди садоводов по всему миру. По состоянию на 2026 год у него около 1,9 миллиона подписчиков, более 220 миллионов просмотров и свыше 700 видео. В сообществах садоводов канал The Gardening Channel With James Prigioni регулярно рекомендуют как один из лучших источников практических знаний об органическом огородничестве и пермакультуре.

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