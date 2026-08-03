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Розы желтеют в жару не только из-за недостатка воды: в чём главная ошибка садоводов

Дарья Пшеничник
3 августа 2026, 15:28
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Эксперты объясняют, почему решающую роль играют время суток и метод полива, а не объем самой воды.
Розы желтеют в жару не только из-за недостатка воды: в чём главная ошибка садоводов
Как спасти розы в жару / Коллаж: Главред, фото: Главред

Вы узнаете:

  • Когда именно поливать розы в жаркие дни
  • Почему не стоит ориентироваться на прогноз дождя
  • Как отличить переувлажнение от недостатка влаги

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Полив роз в жару зависит не от объема воды, а от времени суток и способа полива: садоводы советуют увлажнять кусты рано утром и исключительно у корней, так как влага на листьях в сочетании с горячим воздухом создает благоприятные условия для грибковых заболеваний, пишет Homes & Gardens.

Утренний полив, пока солнце ещё не в зените, даёт растению запас времени, чтобы впитать жидкость и легче перенести дневную температуру, отмечает эксперт по растениям Кэти Сандерлейдж.

Частота полива зависит от возраста куста. Молодые, только что посаженные розы нуждаются в воде примерно раз в 2–3 дня, тогда как укоренившимся достаточно одного-двух поливов в неделю. В сильную жару зрелые кусты следует увлажнять глубоко 3–4 раза в неделю, а экземпляры в горшках - ежедневно, ведь они пересыхают значительно быстрее, чем высаженные в открытый грунт.

Техника: вода только под корни

Точность подачи жидкости влияет не только на здоровье листьев, но и на то, насколько глубоко растение укореняется. Робин Дженнингс, эксперт по розам и менеджер по стратегическому партнерству в Heirloom Roses, советует поливать водой по кругу вокруг основания куста - так корни тянутся за влагой и формируют более мощную систему. Сухая крона при этом защищает от ожогов под полуденным солнцем.

Для точечного орошения подойдет лейка с длинным узким носиком или специальная насадка для шланга. Однако в жару более важна медленная и глубокая подача воды, поэтому оптимальный вариант - шланг-капельница или система капельного орошения.

Отдельная проблема возникает, когда земля уже пересохла: она становится гидрофобной и буквально отталкивает жидкость. Если на поверхности появляются лужи, прекращать полив не рекомендуется - лучше уменьшить напор до тонкой струйки или поливать небольшими порциями, давая почве время размягчиться.

Сохранить результат помогает мульчирование: слой сосновой коры или компоста толщиной 5–7 см вокруг куста, с отступом в несколько сантиметров от главного стебля, чтобы не вызвать гниение корневой шейки.

Пожелтевшие листья не всегда означают перелив

Самая распространённая ошибка садоводов - намокание кроны, которое вместе с жарким влажным воздухом создаёт идеальные условия для чёрной пятнистости и мучнистой росы.

Диагностика состояния куста в июле затрудняется тем, что избыток и дефицит воды дают схожую картину. Пожелтение и обвисание листьев сигнализируют о переливе, но те же признаки появляются при недостатке жидкости и тепловом стрессе. Дженнингс советует не полагаться на внешний вид кроны, а воткнуть палец на два сантиметра в землю: если она сухая, растению просто не хватает воды.

Не стоит рассчитывать и на осадки - короткий летний дождь в основном испаряется с поверхности, не доходя до корней, поэтому состояние почвы эксперты рекомендуют проверять вручную каждый раз.

Ещё один фактор - дренаж. Розы не переносят "мокрых ног", поэтому глинистую почву рекомендуют улучшать специальными добавками, чтобы дать растению больше шансов на развитие, отмечает Дженнингс.

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Об источнике: Homes & Gardens

Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, издаваемый Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании журнал о доме, пишет Википедия.

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