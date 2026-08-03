Как быстро кот может забыть своего хозяина: ответ ученых удивит многих

Исследования, проведенные в университетах Токио и Киото, показывают, что кошка запоминает человека по запаху, голосу и повседневной рутине, а не по лицу.

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Сколько времени нужно кошкам, чтобы вас забыть / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео / YouTube

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Как долго на самом деле сохраняется память кошки

По каким признакам животное узнает хозяина

Как пережить длительную разлуку с любимцем

Утверждение о том, что кот забывает человека за 16 часов, не имеет никакого научного подтверждения: современные данные указывают, что животное сохраняет устойчивый образ хозяина месяцами, годами, а вероятно - большую часть жизни. Цифра, которую до сих пор повторяют владельцы, взята из книги по психологии животных 1960-х годов и не подтверждается более поздними экспериментами, сообщает Futura.

Точного "срока годности" кошачьей памяти в отношении конкретного человека не установило ни одно исследование. Зато специалисты сходятся во мнении в другом: у кошек формируется настоящая долговременная память, и прочнее всего в ней закрепляется то, что связано с эмоциями. Человек, с которым у животного была сильная связь, оставляет след надолго.

Идентификация происходит не по внешнему виду. Основные маркеры - запах, тембр голоса и повседневный распорядок, в который вписывается хозяин.

Три эксперимента, которые изменили представления о кошках

Кошек на протяжении десятилетий изучали значительно меньше, чем собак, поэтому массив достоверных данных до сих пор ограничен. Однако имеющиеся работы складываются в одну картину.

Исследование Токийского университета 2013 года, опубликованное в журнале Animal Cognition, зафиксировало способность кота различать голос хозяина среди голосов незнакомцев. Показательно, что внешне животные почти не реагировали - это скорее особенность кошачьего поведения, чем свидетельство слабой памяти.

В 2019 году учёные установили, что кошки отличают своё имя от слов с похожим звучанием. Еще дальше пошла работа Киотского университета 2021 года: животное способно построить ментальную карту местонахождения хозяина, ориентируясь исключительно на звук его голоса. Фактически кот держит в голове внутренний образ "своего" человека.

Что делать во время длительного отсутствия

Если приходится исчезать из поля зрения животного на неделю, паниковать не стоит - кот, у которого с вами была настоящая связь, не вычеркнет вас из памяти только из-за разлуки. Взаимодействие обычно восстанавливается через несколько минут после возвращения.

Облегчить период без хозяина помогает стабильность режима. Того, кому вы оставляете питомца, стоит попросить кормить его и играть с ним в привычное время, а в доме оставить вещь с вашим запахом.

Отдельный момент, который пугает владельцев: после возвращения животное может демонстрировать отчужденность. Такая реакция нормальна и не означает, что кот вас забыл.

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