Кукурузу лучше не варить: шеф-повара рассказали, как сделать ее в разы вкуснее

Чтобы кукуруза получилась по-настоящему сочной и ароматной, недостаточно просто опустить початки в кипящую воду.

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Как правильно готовить кукурузу - сколько минут готовить кукурузу / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему варка делает зерна пресными и жесткими

Какой способ приготовления початков считают идеальным шеф-повара

Сколько минут нужно готовить кукурузу

Кукуруза - простое летнее блюдо, но именно от способа приготовления зависит, будет ли она нежной и ароматной или превратится в пресный початок без выраженного вкуса.

Главред расскажет, как правильно приготовить кукурузу, чтобы она оставалась сочной.

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Почему варка - не всегда удачный выбор

Бросать кукурузу в кипящую воду - худшее, что можно сделать с этим продуктом, пишет Allrecipes. Длительное кипячение вываривает естественный вкус в воду, зерна становятся пресными, менее сладкими, а их текстура приобретает "резиновый" оттенок. Если же вы все-таки выбираете варку, то стоит соблюдать несколько правил:

варите не дольше восьми минут;

добавьте в воду сливочное масло - оно поможет сохранить нежность и аромат.

Почему стоит попробовать гриль

Шеф-повара сходятся во мнении: идеальный способ приготовления кукурузы - это гриль. Сухой жар карамелизует природные сахара, создавая неповторимый вкус с легким ароматом дыма. Жар придает зернам аппетитную корочку и сложную текстуру, которую невозможно получить при варке.

Советы по подготовке

С шелухой. Снимите только наружные листья, очистите от волокон и замочите початки в холодной воде на 15 минут. Затем смажьте маслом и посолите. Шелуха действует как естественный парогенератор, сохраняя сочность.

Снимите только наружные листья, очистите от волокон и замочите початки в холодной воде на 15 минут. Затем смажьте маслом и посолите. Шелуха действует как естественный парогенератор, сохраняя сочность. Без шелухи. Чтобы легко отделить листья, прогрейте кочан в микроволновке полторы минуты. Затем смажьте маслом и приправьте.

Как правильно готовить

кукурузу без шелухи - 6–8 минут, переворачивать каждые две минуты;

кукуруза в шелухе - 12–15 минут;

оптимальная температура - около 220 °C;

чтобы початки не пересохли, их можно обернуть в фольгу.

Как подавать

Готовую кукурузу чаще всего подают со сливочным маслом и солью. Для более выразительного вкуса добавьте лайм или лимон, чили, зелень или твёрдый сыр. Это простые дополнения, которые превращают обычный початок в яркое летнее блюдо.

Смотрите видео о том, как приготовить кукурузу за 3 минуты:

@o_gorodnik Подписывайтесь на ?? @o_gorodnik, у меня ещё много полезного контента? Для приготовления использовал микроволновку. Достаточно просто завернуть початки кукурузы в бумажные полотенца, смочить водой со всех сторон и готовить на максимальной мощности 3–5 мин. Готовность: кукуруза должна иметь ярко-жёлтый цвет, как на видео? #кукуруза#лайфхак#готовим#кухня#повар#кулинария#рецепт ♬ оригинальный звук - o_gorodnik

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