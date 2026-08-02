Как сказать по-украински "сделать для галочки": правильные варианты

Несмотря на то, что слово "галочка" давно вошло в разговорную речь, для официальных документов и цифровых интерфейсов лучше выбирать другие слова.

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Как правильно сказать на украинском "поставить галочку" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

Правильно ли говорить "для галочки"

Чем заменить слово "галочка"

Как правильно сказать "сделать для галочки"

Многие украинцы в повседневной речи используют слова "галочка", "поставить галочку" или выражение "сделать для галочки". Однако в некоторых случаях эти выражения могут быть неуместными, ведь словари объясняют слово "галочка" совсем не так, как его часто употребляют.

Главред выяснил, какие украинские эквиваленты лучше использовать в списках, документах и настройках.

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Есть ли слово "галочка" в украинском языке

Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что слово "галочка" есть в украинском языке, но имеет другое значение. В словарях оно определяется как уменьшительная форма слова "галка" - названия птицы. Также "галочка" может быть ласковой формой имени Галина.

В то же время в значении отметки в списке, анкете или настройках это слово не является основным нормативным вариантом.

Как правильно назвать отметку в списке

В зависимости от ситуации можно использовать другие украинские слова. В документах, инструкциях и официальных текстах уместнее говорить:

позначка;

відмітка;

позначити пункт.

Например: "Поставьте позначку напротив нужного варианта".

В неформальном общении можно использовать слово "птичка". Например: "Выполнил задание - поставь птичку в списке".

Если речь идет об элементе в настройках или квадратике в списке выбора, правильным вариантом будет слово "флажок". Например: "Снимите флажок напротив пункта "Отправлять уведомления".

Смотрите видео о том, как по-украински сказать "сделать для галочки":

Можно ли говорить "поставить галочку"

Лингвист отметил, что не нужно полностью отказываться от слова "галочка". Оно давно закрепилось в разговорной речи и понятно большинству людей.

Однако в определенных контекстах лучше использовать более точные слова - "отметка", "птичка" или "флажок".

Что означает выражение "сделать для галочки"

Выражение "для галочки" имеет другое значение. Его используют, когда говорят о действии, которое выполнили формально, без особого желания или без качественного результата. Например, "работа для галочки" означает, что задание выполнили лишь для отчета или для вида.

В таких случаях лучше использовать украинские эквиваленты:

"сделать для формы";

"сделать, чтобы было";

"сделать только для вида".

Итак, слово "галочка" не нужно исключать из украинского языка, но важно использовать его в соответствии со значением и контекстом. В документах и цифровых интерфейсах лучше выбирать более точные украинские слова - "пометка", "птичка" или "флажок".

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О персоне: Виктор Дяченко Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.

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