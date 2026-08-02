Как сказать по-украински "сделать для галочки": правильные варианты

Вы узнаете:
- Правильно ли говорить "для галочки"
- Чем заменить слово "галочка"
- Как правильно сказать "сделать для галочки"
Многие украинцы в повседневной речи используют слова "галочка", "поставить галочку" или выражение "сделать для галочки". Однако в некоторых случаях эти выражения могут быть неуместными, ведь словари объясняют слово "галочка" совсем не так, как его часто употребляют.
Главред выяснил, какие украинские эквиваленты лучше использовать в списках, документах и настройках.
Есть ли слово "галочка" в украинском языке
Украинский телеведущий, радиоведущий и автор образовательного проекта "Украинский язык" Виктор Дяченко рассказал в TikTok, что слово "галочка" есть в украинском языке, но имеет другое значение. В словарях оно определяется как уменьшительная форма слова "галка" - названия птицы. Также "галочка" может быть ласковой формой имени Галина.
В то же время в значении отметки в списке, анкете или настройках это слово не является основным нормативным вариантом.
Как правильно назвать отметку в списке
В зависимости от ситуации можно использовать другие украинские слова. В документах, инструкциях и официальных текстах уместнее говорить:
- позначка;
- відмітка;
- позначити пункт.
Например: "Поставьте позначку напротив нужного варианта".
В неформальном общении можно использовать слово "птичка". Например: "Выполнил задание - поставь птичку в списке".
Если речь идет об элементе в настройках или квадратике в списке выбора, правильным вариантом будет слово "флажок". Например: "Снимите флажок напротив пункта "Отправлять уведомления".
Смотрите видео о том, как по-украински сказать "сделать для галочки":
@ukrmova.online Уместно ли говорить "для галочки"? Слово знакомо всем, но словари объясняют его совсем иначе. Поэтому в списках, анкетах и настройках лучше выбирать более точные слова: отметка, галочка, флажок. А вместо "сделать для галочки" - сделать для приличия, для вида, чтобы было. В новом выпуске "На украинском - легко" филолог и популяризатор украинского языка Виктор Дяченко объяснил, как использовать это слово без двусмысленности. ?? #украинскийязык#виктордяченко#какправильно#галочка♬ 11 Binaural Beats 1 Hz - August Son Productions
Можно ли говорить "поставить галочку"
Лингвист отметил, что не нужно полностью отказываться от слова "галочка". Оно давно закрепилось в разговорной речи и понятно большинству людей.
Однако в определенных контекстах лучше использовать более точные слова - "отметка", "птичка" или "флажок".
Что означает выражение "сделать для галочки"
Выражение "для галочки" имеет другое значение. Его используют, когда говорят о действии, которое выполнили формально, без особого желания или без качественного результата. Например, "работа для галочки" означает, что задание выполнили лишь для отчета или для вида.
В таких случаях лучше использовать украинские эквиваленты:
- "сделать для формы";
- "сделать, чтобы было";
- "сделать только для вида".
Итак, слово "галочка" не нужно исключать из украинского языка, но важно использовать его в соответствии со значением и контекстом. В документах и цифровых интерфейсах лучше выбирать более точные украинские слова - "пометка", "птичка" или "флажок".
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О персоне: Виктор Дяченко
Виктор Дяченко (род. 9 мая 1995 года, Николаев) - украинский телеведущий, радиоведущий. Автор образовательного проекта "Украинский язык". В 2025 году основал интернет-издание о науке, технологиях, здоровье и досуге КРВ.медиа. Ведущий утреннего межрегионального шоу "Утро на Суспильном" на каналах филиала АО "НСТУ", программы "Культура на часі" на телеканале "Культура". Живет и работает в Киеве, пишет Википедия.
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