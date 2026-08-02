Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

Читайте в материале:
- Почему не стоит жарить овощи вместе
- Какой должна быть правильная последовательность
- Как сделать зажарку вкуснее
Приготовление зажарки для супа или борща кажется очень простым процессом: достаточно нарезать овощи и выложить их на сковороду. Однако именно привычка обжаривать лук и морковь одновременно часто портит вкус готового блюда. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает УНИАН, кулинарные эксперты объяснили, почему такой подход является ошибочным и как правильно готовить эти овощи.
Почему не стоит жарить лук и морковь вместе
Главная причина заключается в разной структуре и продолжительности приготовления ингредиентов. Лук содержит много воды и летучих соединений, поэтому при обжаривании быстро карамелизуется, становится мягким и золотистым, создавая ароматную основу для блюда. Морковь же - плотный корнеплод, которому требуется гораздо больше времени, чтобы размягчиться.
Если выложить лук и морковь на сковороду одновременно, лук быстро начнёт подгорать и горчить, тогда как морковь ещё останется сырой. В результате вместо ароматной зажарки можно получить подгоревший лук и недожаренную морковь.
Видео о том, как приготовить обжарку, можно посмотреть здесь:
Как правильно готовить зажарку
Чтобы зажарка получилась ароматной и вкусной, овощи нужно обжаривать в правильной последовательности. Первым на сковороду всегда выкладывают лук.
Если сначала обжарить морковь, она выделит сок. Из-за этого лук не будет жариться, а тушиться, не приобретая характерного золотистого цвета и насыщенного вкуса.
На хорошо разогретое масло выкладывают мелко нарезанный лук и обжаривают его примерно 5–7 минут, пока он не станет мягким и золотистым. После этого добавляют натертую или мелко нарезанную морковь и готовят овощи еще 5–10 минут, пока морковь не размягчится. В конце обжарку оставляют на слабом огне еще на несколько минут, чтобы вкусы ингредиентов полностью соединились.
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Об источнике: УНИАН
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