Почему лук и морковь нельзя жарить вместе: кулинарная ошибка хозяев

Лук и морковь требуют разного времени приготовления, а правильная обжарка поможет избежать горечи и сделает супы более ароматными и вкусными.

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Как жарить лук и морковь / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Почему не стоит жарить овощи вместе

Какой должна быть правильная последовательность

Как сделать зажарку вкуснее

Приготовление зажарки для супа или борща кажется очень простым процессом: достаточно нарезать овощи и выложить их на сковороду. Однако именно привычка обжаривать лук и морковь одновременно часто портит вкус готового блюда. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает УНИАН, кулинарные эксперты объяснили, почему такой подход является ошибочным и как правильно готовить эти овощи.

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Почему не стоит жарить лук и морковь вместе

Главная причина заключается в разной структуре и продолжительности приготовления ингредиентов. Лук содержит много воды и летучих соединений, поэтому при обжаривании быстро карамелизуется, становится мягким и золотистым, создавая ароматную основу для блюда. Морковь же - плотный корнеплод, которому требуется гораздо больше времени, чтобы размягчиться.

Если выложить лук и морковь на сковороду одновременно, лук быстро начнёт подгорать и горчить, тогда как морковь ещё останется сырой. В результате вместо ароматной зажарки можно получить подгоревший лук и недожаренную морковь.

Видео о том, как приготовить обжарку, можно посмотреть здесь:

Как правильно готовить зажарку

Чтобы зажарка получилась ароматной и вкусной, овощи нужно обжаривать в правильной последовательности. Первым на сковороду всегда выкладывают лук.

Если сначала обжарить морковь, она выделит сок. Из-за этого лук не будет жариться, а тушиться, не приобретая характерного золотистого цвета и насыщенного вкуса.

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На хорошо разогретое масло выкладывают мелко нарезанный лук и обжаривают его примерно 5–7 минут, пока он не станет мягким и золотистым. После этого добавляют натертую или мелко нарезанную морковь и готовят овощи еще 5–10 минут, пока морковь не размягчится. В конце обжарку оставляют на слабом огне еще на несколько минут, чтобы вкусы ингредиентов полностью соединились.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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