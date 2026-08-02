"Понаехали": в Италии водительница такси набросилась на украинок из-за языка

Кратко:
- В Италии водительница такси обругала украинок за язык
- В компании пообещали проверить все обстоятельства инцидента
В Милане украинка Анна Данилюк вместе с подругами ехали в такси, где с ними произошла неприятная ситуация. Девушка рассказала в Threads, что во время поездки украинки спокойно разговаривали между собой на родном языке, что впоследствии не понравилось водительнице.
По окончании поездки девушки поблагодарили водительницу, но в ответ услышали оскорбления, нецензурную лексику и жесты.
"Больше всего огорчает то, что в 2026 году человек, работающий в сфере обслуживания, позволяет себе такое отношение к пассажирам из-за языка, на котором они общаются", - говорится в посте.
Анна отметила, что обратилась в службу поддержки компании в надежде, что этот инцидент не останется без внимания. Украинка также опубликовала фрагмент разговора с водительницей.
"Иди [нецензурная лексика] отсюда, вы меня бесите, украинки! [Оскорбительное слово], понаехали! Давай, вали отсюда! По-украински она со мной говорит", - сказала водительница пассажиркам перед выходом из машины.
В комментариях украинцы предположили, что водительница автомобиля может быть россиянкой, и предложили Анне обратиться с заявлением в итальянскую полицию.
В компании отреагировали на инцидент
Компания Bolt Ukraine в комментариях под постом Анны ответила, что поведение водительницы абсолютно неприемлемо.
"Мы понимаем, насколько неприятной и шокирующей могла быть эта ситуация. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения в Instagram и сообщите номер телефона или адрес электронной почты аккаунта, с которого была заказана поездка. Мы обязательно проведем тщательную проверку этого случая", - добавили в Bolt.
Нападения на украинцев за границей - последние новости
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Накануне, в марте, в Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в смертельном нападении на гражданина Украины.
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Об источнике: Threads
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