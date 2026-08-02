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"Понаехали": в Италии водительница такси набросилась на украинок из-за языка

Анна Косик
2 августа 2026, 15:21
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Водительница обругала украинок за то, что они общались между собой на родном языке.
Поездка на такси в Милане закончилась словесной перепалкой / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • В Италии водительница такси обругала украинок за язык
  • В компании пообещали проверить все обстоятельства инцидента

В Милане украинка Анна Данилюк вместе с подругами ехали в такси, где с ними произошла неприятная ситуация. Девушка рассказала в Threads, что во время поездки украинки спокойно разговаривали между собой на родном языке, что впоследствии не понравилось водительнице.

По окончании поездки девушки поблагодарили водительницу, но в ответ услышали оскорбления, нецензурную лексику и жесты.

видео дня
Пост Анны об инциденте в такси в Милане / фото: скриншот

"Больше всего огорчает то, что в 2026 году человек, работающий в сфере обслуживания, позволяет себе такое отношение к пассажирам из-за языка, на котором они общаются", - говорится в посте.

Анна отметила, что обратилась в службу поддержки компании в надежде, что этот инцидент не останется без внимания. Украинка также опубликовала фрагмент разговора с водительницей.

"Иди [нецензурная лексика] отсюда, вы меня бесите, украинки! [Оскорбительное слово], понаехали! Давай, вали отсюда! По-украински она со мной говорит", - сказала водительница пассажиркам перед выходом из машины.

В комментариях украинцы предположили, что водительница автомобиля может быть россиянкой, и предложили Анне обратиться с заявлением в итальянскую полицию.

Комментарии под постом Анны / фото: скриншот

В компании отреагировали на инцидент

Компания Bolt Ukraine в комментариях под постом Анны ответила, что поведение водительницы абсолютно неприемлемо.

"Мы понимаем, насколько неприятной и шокирующей могла быть эта ситуация. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения в Instagram и сообщите номер телефона или адрес электронной почты аккаунта, с которого была заказана поездка. Мы обязательно проведем тщательную проверку этого случая", - добавили в Bolt.

Реакция компании на инцидент в такси / фото: скриншот

Нападения на украинцев за границей - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце июля во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару. Мужчины заявили, что причиной агрессии стал украинский акцент девушки и парня.

Накануне, в марте, в Ирландии убили 31-летнего украинца, когда он вышел за продуктами. Полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в смертельном нападении на гражданина Украины.

Ранее, в феврале, в Соединенных Штатах Америки была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине.

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Об источнике: Threads

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