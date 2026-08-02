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Что может помочь против баллистики РФ: у Зеленского сделали тревожное заявление

Алексей Тесля
2 августа 2026, 16:22
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Украине остается только рассчитывать на помощь международного сообществ, считает Сергей Бескрестно.
Patriot
В Украине нехватка ракет ПВО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное из заявлений Бескрестнова:

  • Украине остается только рассчитывать на помощь международного сообщества
  • Мировой запас ракет PAC-3 – примерно 4-5 тыс.

Производство Россией баллистических ракет, которыми она может наносить удары по Украине, сегодня значительно превышает производство более дорогих ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, которыми их можно сбить.

Поэтому Украине остается только рассчитывать на помощь международного сообщества, у которого есть запас ракет PAC-3, считает советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

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"Если речь не идет о решении антибаллистической коалиции и о производстве ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может лишь международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть", – написал он.

По данным советника украинского президента, Россия примерно производит в месяц 70 ракет "Искандер" стоимостью $2-3 млн, 50 ракет С-400 стоимостью $1-2 млн и 4-7 ракет "Циркон", тогда как ракет для Patriot сейчас производят 50-60 в месяц, а их стоимость составляет не менее $4 млн.

Флеш добавил, что запас "Искандеров" оценивается примерно в 200-300 единиц, тогда как мировой запас ракет PAC-3 – примерно в 4-5 тыс.

Нехватка ракет ПВО: что говорят в Раде

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко (фракция "Слуга народа") в комментарии к этому сообщению допустил, что Россия избрала целью Киев, при такой статистике по столице может прилетать "50+ баллистик", поэтому надо честно предупредить об этом киевлян.

Что предшествовало

Как сообщалось, в ночь на 1 августа Россия выпустила по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических. "Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к Patriot. И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики лишь поощряет Россию наносить такие удары против жизни", – прокомментировал этот удар президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее, когда в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БпЛА различных типов, Воздушные силы ВСУ сообщили о подавлении 363 целей – 37 ракет и 326 беспилотников различных типов, однако все 29 баллистических ракет (6 "Цирконов" и 23 "Искандера-М") достигли целей.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Эксперты оценили возможность производства ракет Patriot в Украине

После заявления президента США Дональда Трампа на саммите НАТО о готовности рассмотреть запуск производства ракет для систем Patriot в Украине специалисты оценили, сколько времени может занять реализация такого проекта.

По мнению экспертов оборонной отрасли, организовать выпуск подобных ракет в короткие сроки невозможно. Для этого потребуется передача технологий, создание производственных мощностей, подготовка специалистов и обеспечение предприятий необходимыми комплектующими.

Аналитики считают, что даже при положительном решении первые ракеты украинского производства могут быть изготовлены не раньше чем через один-два года. При этом они отмечают, что Россия продолжает увеличивать темпы выпуска баллистических ракет для комплекса "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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